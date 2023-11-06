الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تنشر صورًا حية لقصف عنيف بقطاع غزة

صور حية من القاهرة
صور حية من القاهرة الأخبارية

نشرت قناة القاهرة الإخبارية، صورًا حية للقصف الإسرائيلي المستمر والعنيف على عدد من الأحياء بقطاع غزة، والذي وصفه مذيعو القناة بـ"الأعنف" منذ الأزمة الفلسطينية.

قطاع غزة يتعرض لقصف برى وبحرى وجوى

يتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

القاهرة الإخبارية غزة قطاع غزة قناة القاهرة الإخبارية الازمة الفلسطينية

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