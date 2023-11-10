عبدالسند يمامة: وضعنا شعارًا للمرحلة هو "غزة فى قلب الوفد"

قال الدكتور عبدالسند يمامة، مرشح حزب الوفد لرئاسة الجمهورية، إن اختياره لعقد أول مؤتمراته الانتخابية في محافظة الدقهلية كانت له أسباب شخصية وأسباب موضوعية، لافتًا إلى أنه تأكد من وجود حشد وضيافة جيدة تليق بالحدث، بالإضافة إلى أن عائلة زوجته تنتمي لتلك القرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المرشح الرئاسي فى ميت فارس بمحافظة الدقهلية، لإعلان برنامجه الرئاسي والذي نظمه النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة الوفد بمحافظة الدقهلية بحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب وعدد من لجان الوفد بالمحافظات المجاورة وحشد من المواطنين.



وأضاف "يمامة" أنه مع بداية الحملة الانتخابية وضعنا شعارًا للمرحلة، وهو غزة فى قلب الوفد، لأن الحزب معني بهذه القضية، مشيرًا إلى أن الوفد له مواقف فى القضية الفلسطينية وهي قضية أمن قومي وقضية مصر والعرب والمسلمين فحزب الوفد ليس في منعزل عن القضايا الخارجية خاصة فيما يحدث بدول الجوار.

وأشار يمامة إلى أن المجتمع الدولي ليس فى صمت، ولكنه تحت إمرة وإرهاب البوارج والسفن الحربية وحاملات الطائرات الموجودة بالمنطقة لدعم إسرائيل وتهديد المنطقة بالكامل، موضحًا أن إسرائيل بالنسبة للغرب هي قضيتهم، فهي تتعلق بالأمن القومي والاستراتيجية الأمنية للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بل تخطى الأمر بأنه يتعلق بصراع الحضارات حتى لا تقوم الأمة العربية.

وأكد أن من سيحدد انتهاء المعارك ليس نحن بل الغرب، فأمريكا تتعامل على أنها رب العالم وهي ليست كذلك بل الكون له رب العالمين، ومصر تبذل أقصى ما تستطيع وما تفعله في حدود الإمكانيات المحددة والمتاحة لها، متابعًا: "كان لا بد أن يتم اتخاذ أفعال وردود أقوى من ذلك تجاه القضية الفلسطينية لكنها لم تحدث، ولم يكن دور الأمة العربية على المستوى المطلوب".