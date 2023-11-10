الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع عدد القتلى من مقاتلى حزب الله إلى 78 برصاص جيش الاحتلال

قصف اسرائيلي
قصف اسرائيلي

قتلت إسرائيل سبعة آخرين من مقاتلي حزب الله على حدودها الشمالية مع لبنان، ليصل إجمالي عدد القتلى من مقاتلي حزب الله إلى 78 منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقد دفع ارتفاع عدد القتلى في لبنان ومقتل 18 فلسطينياً على يد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية يوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الإعلان عن أن التصعيد الإقليمي الأوسع للصراع أمر لا مفر منه وفق ما أوردت الجارديان البريطانية. 

وقال “حزب الله” ، بيان قال إنهم “استشهدوا على الطريق إلى القدس”، وهي العبارة التي يستخدمها حزب الله غالبًا لتسجيل الوفيات، وعدد القتلى في حزب الله يتجاوز الآن بكثير أعداد القتلى في حرب عام 2006 مع إسرائيل، مما أثار مناقشات داخلية حول خطواته التالية.

ومن المقرر أن يلقي زعيم الجماعة، حسن نصر الله، خطابه الثاني هذا الشهر يوم السبت، موضحاً فيه أحدث أفكاره. وأنهى خطابه الأخير الذي دام ساعة واحدة بالقول إنه يترك جميع الخيارات العسكرية على الطاولة وأن هذا النزاع مع إسرائيل كان ذا نظام مختلف عن جميع سابقاته.

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وقد استشهد شخص وإصابة العديد من الأطفال بعد استهداف قناصة إسرائيليين لمستشفى القدس، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، ويأتي بيان الصليب الأحمر الذي يدعو إلى حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الطبية في غزة في الوقت الذي قالت فيه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية فتحت النار على وحدة العناية المركزة في مستشفى القدس بمدينة غزة المحتلة من قبل اسرائيل. 

وقالت المنظمة إن شخصا قتل وأصيب 28 آخرون بنيران قناصة جيش الاحتلال الاسرائلي  في المستشفى، وأضافت أن غالبية الجرحى من الأطفال، اثنان منهم في حالة حرجة.

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