الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الله يعلن إصابة دبابتين إسرائيليتين وسقوط طاقميهما بين قتيل وجريح

اشتباكات بين حزب
اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الاسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، عن إصابة دبابتي ‏ميركافا إسرائيليتين وسقوط طاقميهما "بين قتيل وجريح"، في هجوم صاروخي على موقع المطلة شمالي إسرائيل.

وقال في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإلحاقا ‏ببيانها السابق عن الهجوم الصاروخي على موقع المطلة، تؤكد المقاومة الإسلامية إصابة دباباتي ‏ميركافا وسقوط طاقميهما بين قتيل وجريح".

ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق فوري بشأن الأمر، غير أنه أعلن في وقت سابق الخميس رصده إطلاق عدد من قذائف الهاون من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي البلاد.

وقال في بيان: "عقب التحذيرات في شمال البلاد، تم إطلاق عدد من قذائف الهاون من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في حين هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي منصة الإطلاق التي تم إطلاق النار منها".

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد المناطق الحدودية اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات متبادلة بين عناصر من "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال من جهة أخرى.

وتأتي الاشتباكات على وقع "حرب مدمرة" تشنها إسرائيل منذ 34 يومًا، استشهد خلالها 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلًا و2918 سيدة.

حزب الله ميركافا إسرائيل غزة قطاع غزة

الأكثر قراءة

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

عضو "اتحاد الصناعات": زيارة الأمير تميم فرصة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس