حزب الله يعلن إصابة دبابتين إسرائيليتين وسقوط طاقميهما بين قتيل وجريح

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، عن إصابة دبابتي ‏ميركافا إسرائيليتين وسقوط طاقميهما "بين قتيل وجريح"، في هجوم صاروخي على موقع المطلة شمالي إسرائيل.



وقال في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإلحاقا ‏ببيانها السابق عن الهجوم الصاروخي على موقع المطلة، تؤكد المقاومة الإسلامية إصابة دباباتي ‏ميركافا وسقوط طاقميهما بين قتيل وجريح".



ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق فوري بشأن الأمر، غير أنه أعلن في وقت سابق الخميس رصده إطلاق عدد من قذائف الهاون من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي البلاد.



وقال في بيان: "عقب التحذيرات في شمال البلاد، تم إطلاق عدد من قذائف الهاون من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في حين هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي منصة الإطلاق التي تم إطلاق النار منها".



ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد المناطق الحدودية اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات متبادلة بين عناصر من "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال من جهة أخرى.



وتأتي الاشتباكات على وقع "حرب مدمرة" تشنها إسرائيل منذ 34 يومًا، استشهد خلالها 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلًا و2918 سيدة.