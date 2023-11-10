قصف إسرائيلى مكثف لبلدات بالقطاع الشرقى للجنوب اللبنانى

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن هناك قصفا إسرائيليا مكثفا لبلدات بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني، وذلك ردًا على الهجمات من جانب "حزب الله" تجاه مواقع عسكرية بجنوب لبنان.

وكان قد أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الخميس، عن إصابة دبابتي ‏ميركافا إسرائيليتين وسقوط طاقميهما "بين قتيل وجريح"، في هجوم صاروخي على موقع المطلة شمالي إسرائيل.

وقال في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإلحاقًا ‏ببيانها السابق عن الهجوم الصاروخي على موقع المطلة، تؤكد المقاومة الإسلامية إصابة دباباتي ‏ميركافا وسقوط طاقميهما بين قتيل وجريح".