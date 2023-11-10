استبعاد مانويل نوير.. قائمة منتخب ألمانيا لمواجهة تركيا والنمسا وديًا

كشف يوليان ناجلسمان، المدير الفني لـ ألمانيا، اليوم الجمعة عن قائمة منتخب بلاده، لمواجهة تركيا والنمسا، في فترة التوقف الدولية الخاصة بشهر نوفمبر 2023.

وتولى ناجلسمان مهمة تدريب منتخب ألمانيا، خلفًا للمقال هانزي فليك، بعقد يمتد حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي تُقام على الأراضي الألمانية، ليقود منتخب بلاده للفوز على أمريكا والتعادل مع المكسيك، في أول مباراتين له، في فترة التوقف الخاصة بشهر أكتوبر.

ويستضيف منتخب ألمانيا نظيره التركي، يوم السبت 18 نوفمبر، على أن يلتقي نظيره النمساوي، في الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة تواجد 28 لاعبًا، على رأسهم إلكاي جوندوجان متوسط ميدان برشلونة، فيما تم استدعاء مارفين دوسكتش مهاجم فيردر بريمن والحارس يانيس بلاسفيتش للمرة الأولى.

كما استمر استبعاد مانويل نوير حارس مرمى وقائد فريق بايرن ميونخ، رغم تعافيه من الإصابة ومشاركته مع فريقه.

وجاءت قائمة منتخب ألمانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - يانيس بلاسفيتش - أوليفر باومان - كيفن تراب

خط الدفاع: ماتس هوملز - أنطونيو روديجر - نيكلاس زوله - بينجامين هينريش - روبن جوسينس - جوناثان تاه - ماليك ثياو

خط الوسط: روبرت أندريتش - إلكاي جوندوجان - ليون جروتسكا - يوزوا كيميتش - باسكال جروس - ليروي ساني - جوناس هوفمان - جمال موسيالا - جوليان براندت - فلوريان فيلتز - فيليكس نميشا

خط الهجوم: توماس مولر - كاي هافيرتز - نيكلاس فولكروج - مارفين دوسكتش - سيرج جنابري