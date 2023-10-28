عودة مانويل نوير.. تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة دارمشتات بالدوري الألماني

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة دارمشتات في بطولة الدوري الألماني.

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره دارمشتات 98 على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد دارمشتات 98 في الدوري الألماني، اليوم السبت، في الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي استعدادًا لمواجهة دارمشتات في الدوري الألماني

وجاء تشكيل بايرن ميونخ الرسمي استعدادًا لمواجهة دارمشتات 98 في الدوري الألماني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط وسط الملعب: يوزوا كيميتش - كونراد لايمر - جمال موسيالا

في خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - هاري كين

عودة مانويل نوير إلى تشكيل بايرن ميونخ أمام دارمشتات

وشهد تشكيل بايرن ميونخ الرسمي عودة الحارس مانويل نوير، بعد غياب عن الملاعب دام لمدة 10 أشهر؛ بسبب الإصابة.

وكان مانويل نوير قد تعرّض للإصابة بكسر في ساقه اليمني، بعد سقوطه أثناء التزلج على الجليد، في شهر ديسمبر الماضي حيث أجرى عملية جراحية ناجحة، وذلك بعد نهاية مشوار منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 بقطر، والذي انتهى بتوديعهم دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة، متفوقًا على دارمشتات صاحب المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.