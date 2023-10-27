بعد 10 أشهر من الإصابة.. مانويل نوير يعود لتشكيل بايرن ميونخ أمام دارمشتات

أعلن توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونخ، عودة مانويل نوير للتواجد في التشكيل الأساسي للفريق، أمام دارمشتات في الدوري الألماني.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة دارمشتات، غدًا السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الألماني.

توخيل: نوير سيبدأ غدًا أمام دارمشتات

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" نوير سيبدأ غدًا أمام دارمشتات، مضيفا ، نحن نتطلع لذلك، مانويل أيضًا، إنها حالة خاصة أستطيع أن أشعر بإثارته وجودته واضحة للعيان".

وأردف:" لقد حصل على الكثير من الخبرة. إنه يستمتع بذلك الآن ويمكنه أن يفخر بنفسه. أريده أن يستمتع بهذه اللحظة، لأنها ستكون مصدر قوة له. علاوة على ذلك، لديك الأعصاب والإثارة للتعامل معها، وأكمل نأمل الآن أن يتمكن من العودة إلى الأمور سريعًا وأن تسير الأمور على ما يرام".

هل يكون نوير الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا في كأس أمم أوروبا ؟

وعما إذا من المفترض أن يكون نوير الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا في كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، قال:"إذا ظل مانويل خاليًا من الإصابة حتى بطولة أوروبا واكتسب كل خبرته، فلا أعتقد أننا سنطرح هذا السؤال في مايو، لكن الشيء الأكثر أهمية الآن هو أن يحافظ على لياقته البدنية ويستطيع الاستمرار في اللعب".

يُذكر أن نوير قد غاب عن الملاعب لفترة وصلت لـ 10 أشهر، حيث تعرض للإصابة بكسر في ساقه اليمني، بعد سقوطه أثناء التزلج على الجليد، في شهر ديسمبر الماضي حيث أجرى عملية جراحية ناجحة، وذلك بعد نهاية مشوار منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 بقطر، والذي انتهى بتوديعهم دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي.

واحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن إسبانيا، التي احتلت المركز الثاني، ويرتبط نوير بعقد مع بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم الحالي.