السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بايرن ميونيخ يعلن غياب مانويل نوير حتى نهاية الموسم

مانويل نوير
مانويل نوير

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم السبت، أن الحارس مانويل نوير سيغيب عن صفوف الفريق البافاري حتى نهاية الموسم الحالي؛ بسبب الإصابة.

وقال النادي البافاري، في بيان نشر عبر موقعه الرسمي، إن "قائد بايرن ميونيخ تعرض لكسر في ساقه اليمني، بعد سقوطه أثناء التزلج على الجليد، يوم الجمعة، حيث أجرى بالفعل عملية جراحية ناجحة".


من جانبه، أصدر نوير بيانًا أعلن فيه إصابته بكسر في الساق، وغيابه عن الملاعب حتي نهاية الموسم الجاري.

وقال حارس المنتخب الألماني، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، على «إنستجرام»: "مرحبًا شباب.. ماذا عساي أن أقول، نهاية العام كان من الممكن أن تسير بشكل أفضل بالتأكيد.. بينما كنت أحاول تصفية ذهني، أثناء جولة التزلج، عانيت من كسر في أسفل الساق. سارت جراحة الأمس بشكل جيد. شكرًا جزيلًا للأطباء! ومع ذلك، يؤلمني معرفة أن الموسم الحالي قد انتهى بالنسبة لي".


من جانبه، قال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: "خبر إصابة مانويل صدمنا جميعًا. سنقف بجانبه ونرافقه في طريق عودته. سوف يتعافى من هذه الإصابة الخطيرة ويعود إلى أرض الملعب بقوة كما كان دائمًا".

أما حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي فقال: "إنه لأمر مروع أن يتعرض مانويل لمثل هذا الحادث وبالطبع كل أفكارنا معه".

وأضاف: تحدثت إليه أمس واليوم، سارت العملية على أكمل وجه ممكن. سيتلقى مانويل كل دعم. إنه شخصية قوية وسيعود. أتمنى له كل التوفيق، يمكنه الاعتماد على بايرن ميونخ.

وكان مانويل نوير قد شارك مؤخرًا مع منتخب ألمانيا، نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليًا بقطر، حيث ودع منتخب «المانشافت» منافسات البطولة مبكرًا من دور المجموعات.

واحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن إسبانيا، التي احتلت المركز الثاني.
 

بايرن ميونيخ مانويل نوير أوليفر كان حسن صالح حميديتش كأس العالم 2022 منتخب المانيا

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