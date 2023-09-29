الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توماس توخيل يتحدث عن عودة مانويل نوير وإصابات الفريق قبل مباراة لايبزيج

مانويل نوير
مانويل نوير

حذر توماس توخيل، المدير الفني لـ بايرن ميونخ، لاعبي فريقه من الانشغال بعودة قائد الفريق وحارس المرمى، مانويل نوير بشكل جزئي إلى تدريبات الفريق أمس الخميس، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة لايبزيج، غدًا السبت، في قمة الجولة بالدوري الألماني.

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أزمة مرتقبة تواجه توخيل في بايرن ميونخ بسبب إصابة مانويل نوير

 وغاب نوير عن الملاعب منذ تعرضه لكسر في الساق في ديسمبر الماضي بعد المشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2022 بقطر.

 وقال توخيل في مؤتمر صحفي خاص بمباراة الفريق المقبلة أمام لايبزيج في الدوري الألماني: "هي أنباء جيدة للغاية، مانويل شارك بشكل جزئي، لم تكن جلسة مكثفة، وقد شارك في أجزاء منها، لا يجب أن ننشغل بذلك، هي مجرد خطوة أخرى".

 وأضاف:"بمجرد أن يشارك في التدريبات بشكل كامل، يمكن أن تتطور الأمور بسرعة، لكن لا يزال أمامه بعض الوقت للوصول إلى ذلك"..

 وسيستمر غياب نوير عن قائمة الفريق في المباراة المقررة أمام لايبزيج غدا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني.

توخيل يوضح موقف أوباميكانو ومولر

 من ناحية أخرى، أوضح توخيل إن دايوت أوباميكانو وكيم مين جاي وتوماس مولر تدربوا أمس بدون أي معاناة من الإصابات التي تعافوا منها، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الأمور على ما يرام، قد يتواجدوا في تشكيل الفريق.

 بينما يستمر غياب ماتياس دي ليخت وسيرج جنابري عن صفوف بايرن، حيث يعاني الأول من إصابة في الركبة، كما تعرض جنابري لإصابة في الذراع اليسرى خلال مباراة الفريق أمام فريق الدرجة الثالثة بروسيا مونستر يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات كأس ألمانيا.

 وقال توخيل بشأن جنابري: "في الظروف العادية، يمكن القول إنه سيغيب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، ولكن الأمر يعتمد على عدة عوامل".

 وخسر بايرن ميونخ آخر مباراتين له أمام لايبزيج، وكان ثانيهما في كأس السوبر الألماني في أغسطس الماضي، لكن توخيل قال إنه لا يسعى إلى الثأر.

 وقال توخيل:"هي مباراة قمة في الدوري. والشعور يكون مختلفا عندما تكون قد خسرت آخر مباراتين أمام المنافس، لكن الثأر ليس هو الكلمة الصحيحة، نحن لن نلعب لاستعادة كأس السوبر، لكن الأمر لا يزال يؤلمنا، نحن بالتأكيد لا نرغب في التعرض لهزيمة جديدة".

 ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني بفارق الأهداف أمام باير ليفركوزن، بينما يحتل لايبزج المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلفهما.

توماس توخيل توخيل مانويل نوير لايبزيج الدورى الألماني

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