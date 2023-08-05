أزمة مرتقبة تواجه توخيل في بايرن ميونخ بسبب إصابة مانويل نوير

يُعاني فريق بايرن ميونخ الألماني، تحت قيادة المدرب توماس توخيل، من أزمة في مركز حراسة المرمى؛ بسبب إصابة النجم الألماني مانويل نوير.

وكان مانويل نوير قد تعرّض لإصابة قوية بكسر في الساق أثناء رحلة تزلج على الجليد، في شهر ديسمبر الماضي، بعد انتهاء مشوار منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

بينما أعلن بايرن ميونخ في وقت سابق، رحيل حارسه ألكسندر نوبل إلى صفوف شتوتجارت على سبيل الإعارة لمدة عام واحد فقط حتى نهاية موسم 2023-2024؛ وذلك بسبب خروجه من حسابات المدرب توماس توخيل، بجانب رغبة اللاعب في المشاركة بشكل منتظم.

أزمة في بايرن ميونخ بسبب مركز حراسة المرمى وإصابة مانويل نوير

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" العالمية بنسختها الألمانية، فإن بايرن ميونخ، تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، يمتلك ثلاث حراس مرمى، وهم: مانويل نوير، يان سومر وسفين أولرايش.

وأوضحت الشبكة العالمية، أن سفين أولرايش سيكون متاحًا للمشاركة في مباريات بايرن ميونخ في بداية الدوري الألماني فقط.

بينما يرغب يان سومر في الرحيل، والانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، من أجل ضمان المشاركة في المباريات والحصول على عدد دقائق أكبر.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحوم حوله الغموض بشأن عودة مانويل نوير إلى صفوف بايرن ميونخ، بعد تماثله للشفاء بشكل كامل.

وكان مانويل نوير كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2011، قادمًا من صفوف شالكة.

وشارك الحارس الألماني، صاحب الـ37 عامًا، في 488 مباراة مع بايرن ميونخ، وحافظ على نظافة شباكه في 233 مباراة.

يذكر أن فريق بايرن ميونخ قد توّج بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي 2022-2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي بروسيا دورتموند صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.