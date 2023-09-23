هاتريك هارى كين.. بايرن ميونخ يسحق بوخوم بسباعية فى الدورى الألمانى

سحق بايرن ميونخ ضيفه بوخوم في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الألماني، البوندسليجا، بسبعة أهداف دون رد.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول من المباراة متقدمًا بأربعة أهداف دون رد.

وفرض بايرن ميونخ استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة وكان الطرف الأكثر هجومًا وضغطًا على دفاعات بوخوم طوال أحداث المباراة.

وسجل إريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة بصناعة من زميله كنجسلي كومان.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي بايرن ميونخ لتسجيل الهدف الثاني وسجله هاري كين في الدقيقة 13 من الشوط.

وأضاف ماتياس دي ليخت الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 29.

واستمرت محاولات بايرن ميونخ الهجومية لزيادة فارق الأهداف في الدقائق التالية وسجل ليروي ساني الهدف الرابع في الدقيقة 38 بصناعة هاري كين.

وواصل بايرن ميونخ استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، واستمر على الضغط الهجومي على دفاعات الخصم وحاول الوصول للمرمى في أكثر من فرصة وزيادة فارق الأهداف وتحقيق نتيجة قياسية.

وأضاف هاري كين الهدف الخامس لبايرن ميونخ من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

واستمر ضغط وهجوم فريق بايرن ميونخ من أجل زيادة الأهداف وسجل ماتياس تيل الهدف السادس في الدقيقة 81، ثم أضاف هاري كين الهدف السابع في الدقيقة 88.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 16 كرة على المرمى من 26 محاولة وخرجت 10 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق بوخوم وخرجت 3 من الملعب.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق بوخوم.

ورفع بايرن ميونخ رصيده لـ13 نقطة في المركز الأول بجدول الدوري الألماني، فيما توقف رصيد بوخوم عند 3 نقاط في المركز الـ14.