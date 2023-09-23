السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري الألماني: بايرن ميونخ يتقدم على بوخوم برباعية في الشوط الأول

هاري كين
هاري كين

أنهى فريق بايرن ميونخ الشوط الأول من مباراته ضد فريق بوخوم ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الألماني متقدمًا بأربعة أهداف دون رد.

وفرض بايرن ميونخ استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وضغط على دفاعات فريق بوخوم وحرمهم من أي فرصة لخلق فرصة هجومية على المرمى، وأظهر لاعبوه رغبة قوية في تسجيل هدف مبكر.

وسجل إريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة بصناعة من زميله كنجسلي كومان.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي بايرن ميونخ لتسجيل الهدف الثاني وسجله هاري كين في الدقيقة 13 من الشوط.

وأضاف ماتياس دي ليخت الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 29.

واستمرت محاولات بايرن ميونخ الهجومية لزيادة فارق الأهداف في الدقائق التالية وسجل ليروي ساني الهدف الرابع في الدقيقة 38 بصناعة هاري كين.

وحاول لاعبو فريق بوخوم غلق دفاعاتهم في الدقائق الأخيرة المتبقية من عمر الشوط ولكن محاولات بايرن ميونخ لم تتوقف وواصلوا ضغطهم لزيادة الأهداف وإنهاء المباراة من شوطها الأول.

وسدد لاعبو بايرن 7 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 5 كرات مكن الملعب، فيما لم يسدد لاعبو بوخوم أي كرة على المرمى من محاولتين.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق بوخوم.

بايرن ميونخ بوخوم الدورى الألماني مباراة بايرن ميونخ وبوخوم البوندسليجا

مواد متعلقة

هاري كين يقود هجوم بايرن ميونيخ فى مباراة بوخوم بالدورى الألمانى

تشكيل السيتي.. دوكو وهالاند وألفاريز يقودون الهجوم أمام نوتنجهام

الأكثر قراءة

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

شيرين تقدم بلاغًا للنائب العام ضد "أدمن" صفحتها على "تويتر" (مستندات)

عرض سعودى جديد لـ مارسيل كولر.. وقرار حاسم من المدرب السويسرى

بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

حقيقة مفاوضات استحواذ رجل أعمال إماراتي على إحدى شركات قطاع الأعمال

بعد طرحه ومواصفاته.. تعرف على سعر أيفون 15 برو max في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة