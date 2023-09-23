الدوري الألماني: بايرن ميونخ يتقدم على بوخوم برباعية في الشوط الأول

أنهى فريق بايرن ميونخ الشوط الأول من مباراته ضد فريق بوخوم ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الألماني متقدمًا بأربعة أهداف دون رد.

وفرض بايرن ميونخ استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وضغط على دفاعات فريق بوخوم وحرمهم من أي فرصة لخلق فرصة هجومية على المرمى، وأظهر لاعبوه رغبة قوية في تسجيل هدف مبكر.

وسجل إريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة بصناعة من زميله كنجسلي كومان.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي بايرن ميونخ لتسجيل الهدف الثاني وسجله هاري كين في الدقيقة 13 من الشوط.

وأضاف ماتياس دي ليخت الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 29.

واستمرت محاولات بايرن ميونخ الهجومية لزيادة فارق الأهداف في الدقائق التالية وسجل ليروي ساني الهدف الرابع في الدقيقة 38 بصناعة هاري كين.

وحاول لاعبو فريق بوخوم غلق دفاعاتهم في الدقائق الأخيرة المتبقية من عمر الشوط ولكن محاولات بايرن ميونخ لم تتوقف وواصلوا ضغطهم لزيادة الأهداف وإنهاء المباراة من شوطها الأول.

وسدد لاعبو بايرن 7 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 5 كرات مكن الملعب، فيما لم يسدد لاعبو بوخوم أي كرة على المرمى من محاولتين.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق بوخوم.