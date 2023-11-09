برلمانية تشيد بتوجيه الدعم المخصص لحملة السيسى الانتخابية لصالح أهالى فلسطين

أشادت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بتخفيض أوجه الدعم المخصص للدعاية الانتخابية وتقديمها لأشقائنا في غزة، قائلة إن مصر لم تتأخر عن تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.

وأضافت الكاتب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعوته للأحزاب والمؤسسات المؤيدة والداعمة له بالتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي غزة يعكس إنسانية واهتمامه المستمر على دعم إخواننا في فلسطين، موضحة أن هذه الدعوة تؤكد وجود شعور وطني من القيادة السياسية بما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

كما أشادت الدكتورة نيفين الكاتب، بما تم ذكره على لسان المتحدث الرسمي ورئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي من أن الحملة لمست تجاوبا كبيرًا وتأييدا واضحًا لموقف مرشحنا، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدة أن التحالف الوطني وجميع المؤسسات والكيانات التابعة له، شاركت بعدة شاحنات لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وأكدت الدكتورة نيفين الكاتب، على ضرورة تلبي دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل جميع الكيانات المؤيدة له حتى يتثنى للحملة المضي قدما في دعمها للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته ويسعى جاهدًا لسرعة وقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة.