الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

نيفين الكاتب: دور الرئيس السيسى فى القضية الفلسطينية تاريخى

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أشادت الدكتورة نيفين الكتاب، عضو مجلس النواب، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرافض لخروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة إلا عقب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس دور مصر الحاسم في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وذلك استنادًا إلى عقيدتها الراسخة وإيمانها العميق بضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة وطنه المستقل.

كما أشارت إلى أن مصر، تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك في إطار تعزيز دورها الإنساني والمساند للفلسطينيين الأشقاء، لافتة إلى أن مصر تلعب دورًا هامًا وحاسمًا في دعم الفلسطينيين من الناحية الإنسانية، حيث تسعى مصر جاهدة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاعات مختلفة مثل الرعاية الصحية والتعليم والإغاثة الإنسانية.

الدعم الطبي والعلاج الكامل للفلسطينيين

كما أكدت أنه بالنسبة للرعاية الصحية للشعب الفلسطيني، فإن مصر بقيادة زعيمها الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم الدعم الطبي والعلاج للفلسطينيين، من خلال توفير الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية للحالات التي تتطلب رعاية طبية متخصصة، كما تعزز مصر التعاون الطبي مع السلطات الفلسطينية في تأمين الأدوية والمعدات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى ذلك تقدم مصر مساعدات إنسانية للفلسطينيين المتضررين من النزاعات والكوارث، سواء عبر توفير المساعدات الغذائية والإيوائية أو الدعم المالي للعائلات المحتاجة، مؤكدة أن رؤية مصر في دعم الفلسطينيين في السعي لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة، وذلك من خلال دعم الجهود الدبلوماسية والتفاوض من أجل إنهاء الاعتدءات الوحشية على الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

نيفين الكاتب الرئيس السيسي الشعب الفلسطيني مصر التحالف الوطني

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