لا يفوتك هذا المساء| حماس تعلن مقتل مجندة إسرائيلية.. والصحة الفلسطينية تكشف حصيلة الشهداء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

أطفال ونساء وشيوخ.. الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة الشهداء منذُ بداية العدوان الإسرائيلي (خاص)

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية تقريرًا لآثار العدوان الإسرائيلي في فلسطين، منذ 7 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر الجاري.

وأكدت الصحة الفلسطينية، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، استمرار قوات الاحتلال ضرب واستهداف المستشفيات والمدارس والمناطق الحيوية بجانب القصف المستمر على المنازل التي تنهار في لحظة على رؤوس ساكنيها، واستكمال حرب الإبادة التي تقوم بها على أرض غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4548445

الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، يأتى ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، والذي بلغ عددهم 12 مصابًا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4548553

مستشار الرئيس الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى سبب كل المشاكل والصراع

أوضح الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، توقعاته بشأن القمة العربية يوم السبت في الرياض، قائلًا: "لا يمكن أن نتحدث عما نتوقعه، لكن يمكن أن نتحدث عما نريده، وما نريده من القمة العربية هو أن تخرج بقرارات ذات طبيعة عملية قابلة للتطبيق، وبإجراءات لتنفيذ هذه القرارات". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4548552

"جاهزون لحرب طويلة".. متحدث جيش الاحتلال: سنعمق العملية العسكرية في غزة الفترة المقبلة

قال دانيال هاجاري، متحدث جيش الاحتلال، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن جاهزون لحرب طويلة تبدأ في شمال قطاع غزة". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4548526

6 شهور زواج.. شاب ينهي حياة زوجته بسبب الخلافات في قنا

أنهى زوج حياة زوجته بعدة طعنات قاتلة من آلة حادة، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما فى منزلهما بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا.

وتلقت غرفة العمليات، بلاغا يفيد بمصرع ربة منزل بطعنات آلة حادة داخل منزلها بمنطقة الشئون بمدينة قنا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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من الأسرى.. حماس تعلن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر في القصف المتواصل على غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، عن مقتل المحتجزة الإسرائيلية المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، 19 عاما، وإصابة محتجز جندي آخر إصابة متوسطة في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة اليوم الخميس.

وقالت "كتائب القسام" في بيان، إن "الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، 19 عامًا من موديعين، وتحمل البطاقة رقم (214179293)، قد قتلت في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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بعد أسبوعين من اختطافه.. إطلاق سراح والد لاعب ليفربول لويس دياز

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، أن والد لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي قد تم إطلاق سراحه بعد أسبوعين من اختطافه.

كان لويس مانويل دياز قد تم اختطافه مع زوجته سيلينيس مارولندا قبل 12 يوما، وقد تم إطلاق سراح والدة دياز سريعا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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عهد جديد من التقارب المصري القطري.. ارتفاع التبادل بين البلدين لـ2.5 مليار دولار

تشهد العلاقات المصرية القطرية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتأتي زيارة الأمير تميم بن حمد إلى القاهرة، والمقرر لها غدًا الجمعة، لتحمل الكثير حول مستقبل التعاون والتقارب المصري القطري من جديد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4548398