6 شهور زواج.. شاب ينهي حياة زوجته بسبب الخلافات في قنا

أنهى زوج حياة زوجته بعدة طعنات قاتلة من آلة حادة، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما فى منزلهما بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا.

وتلقت غرفة العمليات، بلاغا يفيد بمصرع ربة منزل بطعنات آلة حادة داخل منزلها بمنطقة الشئون بمدينة قنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مقتل شمس.م.ع 20 عامًا، ربة منزل، وأن زوجها مصطفى.م.ع 30 عامًا، وراء ارتكاب الجريمة، حيث طعنها بعدة أنهى زوج حياة زوجته بطعنات قاتلة من آلة حادة، عقب خلافات أسرية نشبت بينهما فى منزلهما بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا.

وتبين أنهما متزوجين من 6 شهور، وحدثت بينهما خلافات ومشادة كلامية، دفعت المتهم إلى طعن زوجته بآلة حادة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الزوج المتهم بارتكاب الواقعة.