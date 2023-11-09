الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أطفال ونساء وشيوخ.. الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة الشهداء منذُ بداية العدوان الإسرائيلي (خاص)

شهداء غزة
شهداء غزة

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية تقريرًا لآثار العدوان الإسرائيلي في فلسطين، منذ 7 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر الجاري.

وأكدت الصحة الفلسطينية، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، استمرار قوات الاحتلال ضرب واستهداف المستشفيات والمدارس والمناطق الحيوية بجانب القصف المستمر على المنازل التي تنهار في لحظة على رءوس ساكنيها، واستكمال حرب الإبادة التي تقوم بها على أرض غزة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية عدد الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والمسنين في قطاع غزة والضفة الغربية والاعتداءات الصحية المتكررة، مؤكدة أنَّ أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

كما تم الإبلاغ عن فقد 2650 مواطنًا، من بينهم 1400 طفلًا، وربما يكونوا محاصرين تحت الأنقاض، كما أجبر حوالي 50،000 شخص آخرين إلى النزوح من شمال غزة إلى الجنوب. حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

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استهداف النازحين على الطرقات

ووفقًا لتقرير الصحة الفلسطينية، فإنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على طريق الإخلاء وحوله، مما يعرض النازحين قسرًا للخطر، وذكر شهود العيان أن هناك جثثًا بجانب الطريق، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الاستجابة للطوارئ من نقلها.

كما يتنقل معظم النازحين قسرًا سيرًا على الأقدام، وتجبر قوات الاحتلال الإسرائيلي أولئك الذين تم إجلاؤهم والذين يستخدمون المركبات على تركهم عند الطرف الجنوبي لمدينة غزة، ثم يسير النازحون قسرًا، بما في ذلك كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة مسافة 4-5 كيلومترات، مع مسافة تقدر بـ20 كيلومترًا لأولئك الذين يسافرون إلى أبعد مسافة ويحملون الحد الأدنى من الممتلكات بحثًا عن الأمن والخدمات الأساسية المنقذة للحياة من الماء والغذاء. حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

عملية طوفان الأقصى

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بقطاع غزة، نفذت في السابع من أكتوبر الماضي هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

ومنذ 7 أكتوبر، تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة في مقتل أكثر من 9،061 شخصًا، من بينهم 3،760 طفل، وإصابة أكثر من 22،000 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

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