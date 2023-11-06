الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين فنية ورياضية، وثقافية واقتصادية، وأخرى عن الصحة، حول استقبال المستشفيات المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

لا يفوتك هذا المساء|أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر.. وتفاصيل زيارة وزير الصحة للمصابين الفلسطينيين

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

دعا عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، الجامعة العربية لتسجيل تصريح الوزير الإسرائيلي بشأن استخدام السلاح النووي في غزة، وإبلاغه حرفيًا ورسميًا إلى أمين عام الأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن، للمزيد اضغط هنا.

 

"اصمدوا فى أرضكم ونحن معكم".. رسالة من الشارع المصرى للشعب الفلسطينى

تصاعد الأحداث في غزة، والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، صار حديث الشارع المصري، حتى الطفل الذي تُعد سنوات عمره على الأصابع يهتف ويغني: "تحيا فلسطين"، للمزيد اضغط هنا.

 

الهلال الأحمر الفلسطينى يفقد الاتصال مع فرقه فى غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الأحد، إنه فقد الاتصال بفرقه التي تعمل في غزة، بسبب انقطاع شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت، للمزيد اضغط هنا.

 

كلمة لحسن نصرالله السبت المقبل بمناسبة يوم "شهيد حزب الله"

يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله"  حسن نصرالله، يوم السبت المقبل، الساعة الثالثة بعد الظهر بمناسبة يوم شهيد "حزب الله"، للمزيد اضغط هنا.

تشكيل مباراة الوداد وصن داونز في نهائي الدوري الأفريقي

أعلن عادل رمزي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي بطولة الدوري الأفريقي، للمزيد اضغط هنا.

 

انطلاق فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني فعاليات الأسبوع الثاني من الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية  لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة في جميع المحافظات التي تحمل شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"،  تحت رعاية د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للمزيد اضغط هنا.

لا يفوتك هذا المساء عمرو موسى الامم المتحدة إسرائيل مجلس الأمن

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