الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

المشاركة السياسية
المشاركة السياسية للشباب

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني فعاليات الأسبوع الثاني من الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية  لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة في جميع المحافظات التي تحمل شعار  "شارك.. الكلمة كلمتك"،  تحت رعاية د.أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة.

واستكملت محافظات [الشرقية، القاهرة، الوادي الجديد، بني سويف، وأسوان] فعاليات الحملة داخل مراكز شباب وأندية المحافظات سالفة الذكر.

وتضمنت فعاليات اللقاءات الأربعة الحديث حول: "مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشاب والفتاة في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، ثم التركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة".

تناولت أيضًا الحديث حول:"المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري وأن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة ،  وأكد سيادته على عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق".

كما تضمنت الفعاليات كذلك: "أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لدى الشباب، وزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدرات الشباب والشابات في اليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية ، كذا تناول معايير الاختيار بين المرشحين ، أشكال المشاركة السياسية ،الانتخابات الرئاسية في مصر وأهميتها ،  الجهات المسئولة عن تنظيم الانتخابات ، الإنتخابات وصورة مصر في الخارج ".

وأعرب المشاركون عن أهمية المشاركة السياسية لديهم حيث  لا تقل أهمية عن مختلف أوجه التمكين الأخرى، فالتمكين السياسي يحقق اكتمال الصورة لعملية تمكينهم ، وكذا مشاركتهم ضرورية لانخراطهم في العملية الديمقراطية مكتملة الأركان حيث تسهم في إحياء قيم الديمقراطية الحقة لديهم .

من المقرر  تنفيذ 162 لقاء حواري  بمحافظات الجمهورية، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري ، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية  في الانتخابات الرئاسية 2024 ، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل ، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة ، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء  بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول .

شباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة وزارة الشباب والرياضة المشاركة السياسية للشباب الإدلاء بالصوت أمام صناديق الدكتور أشرف صبحي

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