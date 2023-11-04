لا يفوتك هذا المساء|أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر.. وتفاصيل زيارة وزير الصحة للمصابين الفلسطينيين

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين فنية ورياضية وأخرى عن الصحة، حول استقبال المستشفيات المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

في هذا السياق ترصد، الدستور أبرز أخبار هذا المساء

أسعار السلع التموينية في شهر نوفمبر

ينشغل المواطنون بمعرفة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث تواصل منافذ وزارة التموين في مصر والتجارة الداخلية، الصرف للسلع المدعمة لكافة أصحاب البطاقات التموينية من ضمن مقررات شهر نوفمبر، حيث تتضمن قائمة المنظومة التموينية الكثير من السلع والمنتجات الغذائية، ومنها السلع الأساسية كالزيت والسكر والمكرونة، وذلك بالإضافة إلى العديد من وجود السلع الأخرى ويتم طرحها بسعر مخفض مقارنة بنفس السلع بالأسواق الأخرى

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https://www.dostor.org/4543229

زيارة وزير الصحة للأشقاء الفلسطينيين

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، مستشفى العريش العام وغرفة الحجر الصحي وتمركز إسعاف معبر رفح البري، وذلك في إطار جولته الميدانية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأشقاء الفلسطينيين المصابين، وتخفيفًا من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة.



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https://www.dostor.org/4543880

تفاصيل هامة عن اجتماع عاجل لنقابة المهن التمثيلية



التقى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اليوم السبت؛ شعبة الإنتاج لمناقشة القضايا الخاصة بالمهنة.

جاء الاجتماع الذي جمع “المهن التمثيلية” مع شعبة الإنتاج من أجل تفعيل قرارات النقابة الخاصة بإيقاف مكاتب الكاستنج والممثلين المخالفين للوائح النقابة؛ وهي القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

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مصر تسيطر على البطولة الإفريقية للسباحة

سيطرت مصر على منافسات اليوم الأول من البطولتين الإفريقية والعربية للسباحة بالزعانف، والمقامة خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنظيم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي.

وسيطرت مصر على جدول ترتيب اليوم الأول من النسخة الأولى للبطولة الإفريقية للسباحة بالزعانف بإجمالي 14 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية، فيما جاءت تونس في المركز الثاني بميدالية ذهبية والجزائر في المركز الثالث بثلاث ميداليات برونزية.

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