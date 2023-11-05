الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات هو الثالث منذ بدء التصعيد في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الأحد، إنه فقد الاتصال بفرقه التي تعمل في غزة، بسبب انقطاع شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت.

وكتب الهلال الأحمر على حسابه بموقع “إكس”: "فقدنا الاتصال بفرقنا في غزة خلال انقطاع الاتصالات الثالث منذ بدء التصعيد في القطاع، ونأمل أن يكونوا آمنين وبصحة جيدة".

إلى ذلك، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، إن إسرائيل قطعت مرة أخرى خطوط الإنترنت والهاتف في كافة أنحاء غزة مساء الأحد، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وقالت شركة بالتل في بيان لها: "يؤسفنا أن نعلن عن قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في غزة بعد قيام الجانب الإسرائيلي بفصل الخوادم".

وبعد وقت قصير من انقطاع التيار الكهربائي، وهو الثالث منذ اندلاع الحرب، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا مكثفًا على قطاع غزة والمناطق المجاورة الأخرى في شمال القطاع، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

كانت الانفجارات قوية لدرجة أنه أمكن سماعها في رفح في أقصى جنوب الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس في مكان الحادث.

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