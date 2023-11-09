"جاهزون لحرب طويلة".. متحدث جيش الاحتلال: سنعمق العملية العسكرية في غزة الفترة المقبلة

قال دانيال هاجاري، متحدث جيش الاحتلال، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن جاهزون لحرب طويلة تبدأ في شمال قطاع غزة".

وتابع هاجاري: "سنعمق العملية العسكرية في غزة الفترة المقبلة".

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الحملة العسكرية في غزة تحقق المرجو منها فيما يبدو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف جيش الاحتلال، أنه لا وقف لإطلاق النار في غزة وإنما فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية.

