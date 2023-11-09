عهد جديد من التقارب المصري القطري.. ارتفاع التبادل بين البلدين لـ2.5 مليار دولار

تشهد العلاقات المصرية القطرية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتأتي زيارة الأمير تميم بن حمد إلى القاهرة، والمقرر لها غدًا الجمعة، لتحمل الكثير حول مستقبل التعاون والتقارب المصري القطري من جديد.

وفي هذا السياق، كشف المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس الأعمال المصري القطري الأسبق، أن حجم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وقطر شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بعد تسوية الخلافات السياسية السابقة بين البلدين، وتم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما.

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التبادل التجاري

وأكد علي عيسي في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن العلاقات التجارية بين مصر وقطر، تشهد نموًا مطردًا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 2.5 مليار دولار في عام 2020، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وتشمل المنتجات المتبادلة بين البلدين مواد غذائية ومنتجات زراعية ومواد كيميائية ومنتجات بلاستيكية ومعادن وغيرها.

مستقبل الاستثمارات المصرية القطرية

وأكد رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر شهدت تطورًا كبيرًا، حيث يعتبر قطاع العقارات والبناء والتطوير والطاقة والمشروعات الصناعية من بين المجالات التي يستثمر فيها رجال الأعمال القطريون في مصر.

وتتمثل بعض الاستثمارات البارزة لقطر في مصفاة البترول في مدينة سيدي كرير ومشروعات الطاقة المتجددة والمشاريع العقارية.

التعاون الاقتصادي

وأضاف أنه يجري تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والتقنيات وتعزيز التعاون في مجالات متنوعة مثل الطاقة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا. وقد تم تنظيم العديد من الاجتماعات والمنتديات الاقتصادية المشتركة لتعزيز التعاون وتوسيع آفاق الاستثمار بين البلدين.

داكر عبد اللاه: 10 مليار دولار حجم استثمارات قطاع البترول فى مصر

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس الاعمال المصري القطري الأسبق وعضو جمعية رجال الاعمال المصريين، أن قطر تمتلك استثمارات هامة في مصر في عدة قطاعات مختلفة من بين أبرزها مشروع مصفاة البترول في سيدي كرير.

“سيدي كرير” يُعتبر هذا المشروع واحدًا من أكبر الاستثمارات القطرية في مصرحيث تم بناء مصفاة البترول في سيدي كرير بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وتعد المصفاة أحد أكبر المنشآت البترولية في المنطقة. يتم تشغيل المصفاة بواسطة شركة "إيني" الإيطالية بالشراكة مع شركة "قطر الوطنية للبترول" القطرية.

فيما قطاع العقارات والتشييد

وصرح والمهندس داكر عبد اللاه لـ"الدستور"، أن قطر تستثمر في عدة مشاريع عقارية وبنائية في مصر. واحدة من أبرز هذه المشاريع أحدي المدن السكنية وتجارية الكبيرة في القاهرة تم بناؤها بالتعاون مع "قطر الوطنية للبترول". تشمل المدينة العديد من الوحدات السكنية والمرافق التجارية والخدمات، فضلا عن استثماراتها الطاقة المتجددة في مصر، بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح. تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز القدرة التوليدية للكهرباء المتجددة في مصر وتحقيق التنمية المستدامة.

فيما يخص القطاع المالي

وأشار عضو مجلس الاعمال المصري القطري الأسبق، إلي أن تستثمر قطر في القطاع المالي في مصر، بما في ذلك البنوك والشركات المالية. تمتلك بعض البنوك القطرية حصصًا في البنوك المصرية، وتقدم خدمات مصرفية واستثمارية متنوعة.