لا يفوتك هذا المساء|مستشفيات غزة تكافح "للبقاء".. والاحتلال مستعد للإفراج عن أسرى أمنيين

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

بتوجيه رئاسي.. الحكومة توافق على إلحاق طفل بالسادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

انحياز من جانب الدولة للنابغين، وبناء على توجيه من الرئيس السيسي بتقديم الرعاية الكاملة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب يحيى عبدالناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4547686

"التموين": مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى استقرار الأسعار

أكد ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن قرار مجلس الوزراء اليوم بشأن مد فترة إعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، فترة 6 أشهر مقبلة سيسهم بشكل كبير فى استقرار أسعار الذهب وأيضًا فى زيادة المعروض فى الأسواق المحلية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4547695

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال مستعد للإفراج عن أسرى أمنيين ضمن صفقة كبرى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل أن الاحتلال مستعد للإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين ضمن صفقة كبرى، بحسب إعلام اسرائيلي.

في وقت سباق، أعلن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار جاهزية الحركة لتنفيذ فوري لصفقة تبادل للمحتجزين في سجون الاحتلال، مقابل الإسرائيليين لدى المقاومة وذلك في أول تصريح له منذ بدء معركة طوفان الأقصى. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4547717

حبس 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدراجات النارية بإهناسيا

أمرت نيابة إهناسيا، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية "الموتوسيكلات" بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "ضفيرة الكهرباء".

وورد بلاغ لوحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتشكيل 3 أشخاص لتشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بدائرة المركز. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4547684

ملك الأردن وجوتيريش يؤكدان ضرورة فرض هدنة إنسانية فى غزة

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحثا خلاله ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة وفرض هدنة إنسانية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكد الجانبان خلال الاتصال، أن على المجتمع الدولي الضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة دون انقطاع. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4547707

الأمم المتحدة: تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ضرورة إنسانية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع.

ووصف جوتيريش، وفق وكالة رويترز، أن الوضع الإنساني في غزة أصبح كارثيًا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4547627

كولر: التغييرات حسّنت من أداء الفريق.. وأثق فى موديست

يرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن المارد الأحمر قد قدم أداءً متراجعًا خلال الشوط الأول من مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة الثانية بدوري نايل 2023-2024.

وكان الأهلي قد حقق انتصاره الرابع على التوالي في مسابقة بالدوري بعد فوزه الصعب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4547705

القصف الإسرائيلى لا يتوقف.. المستشفيات فى غزة تكافح من أجل "البقاء"

يزداد وضع مئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة ومناطق أخرى شمال وادي غزة، سوءًا يومًا تلو الآخر، وتستمر الاشتباكات المسلحة والقصف المكثف من إسرائيل على قطاع غزة، بينما يكافح الناس لتأمين الحد الأدنى من المياه والغذاء للبقاء على قيد الحياة.

وتواصل قوات الاحتلال ضرب واستهداف المستشفيات والمدارس والأبنية التحتية والمدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الثامن من نوفمبر الجاري. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4547560