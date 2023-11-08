الأمم المتحدة: تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ضرورة إنسانية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع.

ووصف جوتيريش، وفق وكالة رويترز، أن الوضع الإنساني في غزة أصبح كارثيًا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن 630 شاحنة فقط تمكنت من الدخول خلال 18 يومًا الماضية مقارنة بـ500 شاحنة يوميًا قبل الحرب.

وقال إن الأمم المتحدة تجري مفاوضات "مكثفة" مع الولايات المتحدة ومصر للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية الفعالة إلى غزة، مضيفًا: وحتى الآن، كان ذلك أقل مما ينبغي، ومتأخرًا للغاية.

النصب التذكاري في لندن

وفي سياق متصل، قال منظم الحدث الوحيد ليوم الهدنة في النصب التذكاري بوسط لندن إنه يأمل أن تمضي المسيرة المؤيدة لفلسطين في وسط لندن يوم السبت قُدمًا.

وقال ريتشارد هيوز، من جمعية الجبهة الغربية، وهي المؤسسة الخيرية التي تقيم ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر، إن منظمته تؤمن "بحرية التعبير".