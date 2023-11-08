مفوض الأمم المتحدة: غزة أكبر سجن مفتوح فى العالم

قال المفوض السامي للأمم المتحدة، فولكر تورك، إن غزة أكبر سجن مفتوح في العالم قبل 7 أكتوبر الماضي عبر 56 عامًا من الاحتلال و16 عامًا من الحصار الذي تفرضه إسرائيل.

وأضاف المفوض السامي للأمم المتحدة، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له، أن الفظائع التي ارتكبتها المجموعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر كانت شنيعة وخطيرة وصادمة وهى تعتبر جرائم كان هو الحال لاستمرار احتجازهم للرهائن، مؤكدًا أن العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على المدنيين الفلسطيين يعتبر جريمة حرب ونفس الحال بالنسبة للإخلاء والتهجير القسري بالنسبة للمدنيين.

قصف إسرائيل يستهدف النساء والأطفال بشكل خاص

وأوضح فولكر تورك أن القصف الشديد الذي تقوم به إسرائيل قد قتل وأصاب بشكل خاص النساء والأطفال بحصيلة من الوفيات، بحسب ما قالت وزارة الصحة في غزة وصلت إلى أكثر من 10 آلاف و500 شخص من بينهم 4300 طفل و2800 امرأة، كل هذا يمثل حالة لا تحتمل بالنسبة للمدنيين، وقد سقطنا من جرف هاوٍ وهذا لا يمكن أن يستمر.

الوضع الراهن أكثر خطورة

وأكد تورك أنه في سياق 56 عامًا من الاحتلال فإن الوضع الراهن هو الأكثر خطورة منذ عقود، مشيرًا إلى أنه خلال زيارته إلى القاهرة سمع الكثير من المخاوف والقلق الذي يعبر عن المعايير المزدوجة في خضم هذا النزاع، مؤكدًا أن العالم لا يمكن أن يتحمل المعايير المزدوجة ويجب أن نصر على المعايير العالمية والدولية ويجب أن نقيم الوضع وهذا من منطلق قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.