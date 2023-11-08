الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محلل فلسطيني لـ"الدستور": غزة على موعد مع كارثة إنسانية جديدة بعد الحرب

عبد المهدي مطاوع
عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني

قال  عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن قطاع غزة بعد الحرب سيواجه أوضاعًا استثنائية على جميع الأصعدة بعد حصار وقصف متواصل استمر لأكثر من شهر كامل دون انقطاع.

الحرب دمرت غزة 

وتابع “مطاوع” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حولته إلى مكان غير صالح  للسكن حيث تم تدمير البنية التحتية بالكامل، ولا يوجد رقم دقيق حول عدد المباني المدمرة كما تم تدمير جامعات ومستشفيات ومداراس ومراكز صحية، ومراكز إيواء ومراكز خدماتية وخزانات مياه فهناك عملية تدمير ممنهجة يتخطى موضوع العملية العسكرية الاسرائيلية في غزة.

وقال المحلل الفلسطيني إن إسرائيل تريد دفع الفلسطينيين للهجرة، وهناك مأساة إنسانية تنتظر غزة بعد انتهاء الحرب وهي مأساة ستمتد لسنوات طويلة.

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سيناريوهات مستقبل غزة 

وقال “مطاوع” إن هناك عدة سيناريوهات مطروحة حول مستقبل غزة، ولكن الأقرب للواقع أن تكون إدارة القطاع في اطار حل سياسي يشمل غزة والقدس والضفة الشرقية، بدون ذلك على إسرائيل أن تتحمل نتائج ما فعلته بالقطاع.

واشنطن بوست: رؤية ضبابية بشأن مستقبل غزة

وأكدت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها، أن مستقبل الحرب في قطاع غزة بات غير معلوم وغير واضح، مشيرة إلى التكلفة الباهظة المحتملة لإعادة إعمار القطاع في أعقاب الحرب المدمرة التي أعلنتها إسرائيل منذ تنفيذ حركة حماس لعملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي.

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