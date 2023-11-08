الاتحاد الأوروبى: نؤيد فتح الممرات الإنسانية من أجل إتاحة المساعدات لقطاع غزة

قال ممثل الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريحات صحفية قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، في العاصمة اليابانية طوكيو: إن الوضع في غزة الآن مهم جدا ولكن الأهم محاولة تخفيف الوضع الإنساني.

بوريل يطال بحماية المدنيين في غزة

وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي أدان بشدة هجوم حماس ودعموا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع احترام القانون الدولي والظروف الإنسانية، لكن عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم لحماية المدنيين.

واضاف “أعلم أن وقف التصعيد الحالي وخفضه يبدو أمرًا صعبًا، لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل إطلاق سراح الرهائن، ومن أجل السماح للمواطنين مزدوجي الجنسية بالخروج من غزة، من أجل زيادة المساعدات الإنسانية”.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي قدم 100 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية وزاد هذا المبلغ في الأيام الأخيرة، ولكن الشيء المهم ليس مجرد الحصول على الموارد المالية، بل توصيل المساعدات الانسانية أيضا.

وقال إن الوضع الحالي خطير للغاية من الناحية الإنسانية، لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمحاولة حماية المدنيين. إننا نؤيد بقوة – والاتحاد الأوروبي يؤيد بقوة – فتح الممرات الإنسانية والهدنة الإنسانية من أجل إتاحة المساعدات وإطلاق سراح الرهائن.

الوضع في أوكرانيا

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال “علينا ألا ننسى أوكرانيا الحرب في أوكرانيا مستمرة وروسيا تهاجم بقوة تلك الأيام، وتابع: علينا أن نواصل دعم أوكرانيا. علينا أن نعمل على عملية السلام، وعلى [صيغة] السلام التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفي الوقت نفسه، مواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا”.

وأيضًا، “علينا ن نتحدث ونناقش حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا. آمل أن أتمكن في الأيام المقبلة من تقديم حزمة جديدة من العقوبات، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، والتي سيتم تنسيقها هنا مع أعضاء مجموعة السبع من أجل تقديم نهج شامل ومنسق”.