وزيرة بلجيكية تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل ووقف شراكتها مع أوروبا

دعت نائبة رئيس الوزراء في بلجيكا ووزيرة الخدمة المدنية والمؤسسات العامة في بلادها، بيترا دي سوتر، إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ممارساتها في قطاع غزة.

دعوة للتعليق الفوري للشراكة بين أوروبا وإسرائيل

ووفقًا لما نقلته صحيفة De Standaard الناطقة بالألمانية، قالت دي سوتر: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يقتل الأطفال كل يوم في غزة"، كما دعت المسئولة البلجيكية إلى التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

كما شددت بيترا دي سوتر على ضرورة فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضافت أنه يجب التحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في القطاع الفلسطيني.

وأكدت على ضرورة منع المستوطنين الإسرائيليين العدوانيين والسياسيين والعسكريين المذنبين بارتكاب جرائم حرب، من دخول بلجيكا.

العاهل الأردني ورئيس وزراء بلجيكا يؤكدان أهمية وقف الحرب على غزة

وسبق وبحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، في بروكسل، الإثنين، التدهور الخطير في غزة، محذرًا من الوصول إلى مرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية.

وجدد الملك عبدالله الثاني الدعوة للعمل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، محذرًا من توسع دائرة الصراع إلى الضفة الغربية وتفجر الأوضاع في القدس.

ولفت الملك عبدالله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى ضرورة إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة بشكل مستمر، داعيًا إلى مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع.

وأكد أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن السبيل الوحيد هو الحل السياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

بدوره، أكد رئيس وزراء بلجيكا موقف بلاده الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع، والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين.

كما بحث الجانبان- طبقًا لبيان الديوان الملكي- سبل تعزيز التعاون بين الأردن وبلجيكا في شتى المجالات؛ إذ لفت الملك إلى عمق العلاقات الثنائية والحرص على توطيدها.