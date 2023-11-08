الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"CNN": تزايد الانتقادات الدولية وتراجع دعم إسرائيل بسبب الانتهاكات الإنسانية فى غزة

قصف الاحتلال على
قصف الاحتلال على غزة

قالت الشبكة الأمريكية "سي إن إن" (CNN)، إن هناك تراجعًا كبيرًا في الدعم الدولي لإسرائيل فيما يتعلق بحربها ضد قطاع غزة، بينما تحاول تل أبيب الترويج لمكاسبها العسكرية التي حققتها في القطاع.

انتقاد دولي لإسرائيل بسبب حرب غزة

وأوضحت (CNN)، في تقرير لها اليوم، أن الانتقادات تتزايد بشأن سقوط ضحايا من المدنيين، بينما تروج إسرائيل للمكاسب العسكرية التي حققتها في غزة، حيث أظهر الدعم الدولي للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تآكلًا متزايدًا مع دخول الحرب يومها الـ32، مع انضمام زعيم بلجيكا إلى قائمة الدول التي أصدرت انتقادات حادة لعدد القتلى المتزايد بين المدنيين.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، للصحفيين في مؤتمر صحفي في بروكسل: "هذا غير متناسب أو مقبول"، في إشارة إلى الغارة الجوية الإسرائيلية التي خلفت عشرات القتلى من المدنيين في مخيم للاجئين.

وكررت هذه التصريحات بحسب (CNN) مخاوف القادة الآخرين والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بشأن التأثير الإنساني للقصف الجوي الإسرائيلي المتواصل، والحصار المفروض على دخول الوقود إلى غزة، والقيود الشديدة على دخول الغذاء والماء. 

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، الأسبوع الماضي، إن تصرفات إسرائيل في غزة "تشبه شيئًا يقترب من الانتقام"، وقد استدعت دول في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا سفراءها لدى إسرائيل.

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خسائر إنسانية في غزة بسبب انتهاكات الاحتلال 

وقالت (CNN) إن أكثر من 10 آلاف شخص استشهدوا في غزة منذ بدء الحصار الإسرائيلي، وفقًا لأرقام هيئة الصحة الفلسطينية في رام الله، فيما تقول دولة الاحتلال إن هدف الهجوم الجوي والبري على غزة هو القضاء التام على حماس.

ووسط احتجاجات على الأضرار التي لحقت بالمناطق السكنية والمرافق الطبية والمدارس التي تديرها الأمم المتحدة، والتي تستخدم كملاجئ في غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إنه مستعد لضرب حماس "حيثما كان ذلك ضروريا"، بما في ذلك البنية التحتية المدنية وفق (CNN).

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