حبس 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدراجات النارية بإهناسيا

أمرت نيابة إهناسيا، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية "الموتوسيكلات" بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "ضفيرة الكهرباء".

ورد بلاغ لوحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتشكيل 3 أشخاص لتشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بدائرة المركز.

وتبين من المعلومات والتحريات الأولية في ضوء المعلومات الواردة، قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" يقيمون بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "ضفيرة الكهرباء".

وبتقنين الإجراءات، وباستهداف أفراد التشكيل العصابي، تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.