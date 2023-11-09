من الأسرى.. حماس تعلن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر في القصف المتواصل على غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، عن مقتل المحتجزة الإسرائيلية المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، 19 عاما، وإصابة محتجز جندي آخر إصابة متوسطة في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة اليوم الخميس.

وقالت "كتائب القسام" في بيان، إن "الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، 19 عاماً من موديعين، وتحمل البطاقة رقم (214179293)، قد قتلت في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة".

وأضافت: "كما أصيب جندي أسير إصابة متوسطة في القصف"، مشيرة إلى أنها ستصدر في وقت لاحق مادة توثّق صحة هذا الإعلان، حسبما نقلت وكالة "شهاب" للأنباء.

سرايا القدس مستعدة للإفراج عن مسنة إسرائيلية وفتى لدواعي إنسانية

وفي وقت سابق من مساء اليوم، بثت حركة الجهاد الإسلامي، شريط فيديو لامرأة وفتى، ضمن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مؤكدة استعدادها للإفراج عنهما في حال توافرت "الشروط الملائمة ميدانيا وأمنيا".

وقال أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري للحركة، في شريط مصوّر إن الحركة مستعدة للإفراج عن السيدة السبعينية والفتى البالغ 13 عاما "لأسباب إنسانية وصحية".

وناشدت المحتجزة الإسرائيلية في مقطع الفيديو إطلاق سراحها عبر التبادل، فيما طالب الفتي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على إطلاق سراحه فورا.

واتهم المحتجزين نتنياهو بأنه "السبب في كل شيء سيء قد حصل معهما"، وأكدا أن "القصف الإسرائيلي هو من يقتل الأسرى والأطفال الفلسطينيين على حد سواء".

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ارتفعت إلى 10818 شهيداً منهم 4412 طفلاً و2918 سيدة و667 مسن، إضافة إلى 26905 مواطناً منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر.

من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية في بيان اليوم، من خطورة الانتشار السريع للأمراض المعدية في قطاع غزة، وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.