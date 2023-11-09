الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى سبب كل المشاكل والصراع

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

أوضح الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، توقعاته بشأن القمة العربية يوم السبت في الرياض، قائلًا: "لا يمكن أن نتحدث عما نتوقعه، لكن يمكن أن نتحدث عما نريده، وما نريده من القمة العربية هو أن تخرج بقرارات ذات طبيعة عملية قابلة للتطبيق، وبإجراءات لتنفيذ هذه القرارات". 

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، عبر قناة الحياة: "نحن سنقدم رؤيتنا التي تعتمد على تحديد إطار العمل الذي نرى أنه الأنسب والأكثر ضرورة في هذه المرحلة والذي يقوم على أربع أولويات أساسية نتحرك في إطارها". 

وأوضح أن الأولوية الأولى هى وقف إطلاق العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا، وهذا يتطلب من العرب أن يكونوا أكثر جدية في التعامل مع صاحب القرار في وقف إطلاق النار وهى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية هى التي تتحمل وزر استمرار هذا العدوان، فهى صاحبة القرار، وهى التي بإمكانها وحدها أن توقف هذا العدوان.

وأشار إلى أن الرئيس أبومازن عندما التقى بلينكن قبل أيام، قال له في وجهه بشكل واضح ومباشر "أنتم وحدكم من تستطيعون أن تأمروا إسرائيل بوقف هذا العدوان، وبالتالي فإن تحقيق هذه الأولوية يتطلب أن يكون هناك قرارات عربية ذات طبيعة عملية لممارسة ضغط حقيقي ومؤثر على القرار الأمريكي لإجباره على وقف إطلاق النار". 

وبين أن الأولوية الثانية هى ضمان وصول كل الاحتياجات والإمدادات الإنسانية بشكل مستدام وكاف إلى قطاع غزة، قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية، هناك مليون ونصف المليون من الفلسطينيين نزحوا وأصبحوا بلا مأوى، كما أنه يوجد 2.3 إنسان في قطاع غزة يعيشون تحت وطأة نقص الغذاء والماء وانعدام الكهرباء والوقود، ونفاذ الأدوية والعلاجات.

ولفت إلى أن الأولوية الثالثة هى الاستمرار في العمل لإفشال مخطط التهجير الذي تحاول دولة الاحتلال فرضه على الشعب الفلسطيني، وقد نجحنا في هذا حتى اللحظة، بفضل صمود شعبنا وإصراره على البقاء، بسبب ثبات موقف القيادة الفلسطينية في رفض التهجير، وثبات الموقف العربي وخاصة الموقف المصري والأردني.

وأكد أن الأولوية الرابعة، هى فرض الحل السياسي ينهي الاحتلال  وضمان قيام دولة فلسطينية  وضمان حق الشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال هو سبب كل المشاكل وسبب كل الصراع.

محمد الهباش فلسطين القضية الفلسطينية العدوان الاسرايلي غزة

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