الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس "دفاع النواب" يثمن توجيهات الرئيس السيسي بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية

النائب اللواء أحمد
النائب اللواء أحمد العوضي

أشاد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، بتوجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الإنتخابية الرسمية، بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا، نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد وخصوصًا في ظل تطورات القضية الفلسطينية، ودعما لأشقائنا في غزة.

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حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعلن تسخير كافة إمكانياتها لخدمة القضية الفلسطينية

الرئيس حريص على تخفيف الحصار عن غزة

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مجمل توجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته والتي شملت دعوة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية، يؤكد مدى حرص الرئيس السيسي علي تخفيف الاثار الناجمه عن الحصار وما يشهده قطاع غزة من جرائم وانتهاكات إسرائيلية غير مبرره تتعارض مع أبسط مبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، لافتا الي أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية بناءً للغاية ويمكن الاعتماد عليه من أجل تحقيق تقدم كبير للأشقاء.

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المصريين الأحرار: توجيه الرئيس بخفض إنفاق حملته الرئاسية وتوجيهه لغزة ليس بغريب

وأكد النائب الأول لـ"حماة الوطن"، أن القيادة السياسية الرشيدة وضعت القضية الفلسطينية وهموم ومحن الاشقاء العرب، على رأس أولوياتها منذ عام 1948، وقدمت الدولة المصرية منذ ذلك الحين العديد من التضحيات الغير مسبوقة علي كافة المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الاشقاء في فلسطين وإقامة دولتهم المستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر عن صدق ومشاعر وحب وانتماء وعروبة 105 مليون مصري، بمواقفة وقراراته الإنسانية ودعمه المتواصل والغير محدود للاشقاء في ليبيا والسودان وفلسطين وغيرهم في كل العالم، مؤكدًا أن الدولة المصرية كانت ولا زالت السند القوي والمدافع عن حقوق الاشقاء الثابتة والتاريخية.

ووجه النائب اللواء أحمد العوضي، الشكر والتقدير والعرفان للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،علي موقفه الوطني والبطولي والانساني تجاه الاشقاء، مؤكدًا أن تلك المواقف للسيسي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور وسيتوارثها الأجيال جيل بعد جيل... حفظ الله مصر وشعبها وقائدها.

النائب اللواء أحمد العوضي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحملة الإنتخابية الانتخابات الرئاسية تخفيض الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا دعم غزة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

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