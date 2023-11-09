الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تعلن تسخير كل إمكاناتها لخدمة القضية الفلسطينية

جانب من حملة المرشح
جانب من حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

قررت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تسخير كل الإمكانات والجهود لخدمة القضية الفلسطينية، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية لتكثيف المساعدات المقدمة لإغاثة أهالي قطاع غزة. 

وأكدت الحملة، في بيان لها، أن ذلك يأتي بناءً على رغبة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في ظل الأحداث الجارية في فلسطين، وفي إطار إعلان تضامنهم الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين. 


وتابعت الحملة: "هذا القرار ينبع من واجبنا الإنساني والأخلاقي تجاه إخوتنا الفلسطينيين، فهم يعيشون تحت ظروف قاسية ومأساوية. ونحن نؤمن بأن التضامن العربي يمكن أن يكون السبيل لتخفيف معاناتهم وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة".

مصر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية السيسي فلسطين

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