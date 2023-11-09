الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يا أمّاي.. شاب فلسطيني يصرخ بعد وصوله لجثة والدته (فيديوجراف)

شهداء غزة
شهداء غزة

كثيرة هى المشاهد المأسوية لأهل غزة التي ينفطر لها القلب والتي تسبب فيها العدوان الصهيوني من مجازر وانتهاكات وجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه كل ساعة حرب إبادة ممنهجة.

وانتشر فيديو لشاب فلسطيني ينهار من البكاء بمجرد وصول جثة والدته التي توفت إثر جرائم الاحتلال حيث تصدر المقطع منصات التواصل الاجتماعي فور نشره.

وفي الفيديوجراف التالي، تستعرض “الدستور” قصة الشاب الفلسطيني الذي تصدر مواقع التواصل بمجرد رؤية جثمان والدته.

txt

طفل مصري: قلوبنا مع أطفال فلسطين ونحن ضد تهجيرهم من أراضيهم (فيديو)

txt

إسرائيل تسمح بمسارات آمنة للانتقال جنوب غزة

اقتحام مدينة جنين

واستُشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، اثنان بحالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

أضافت "وفا"، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ستة مواطنين، وإصابة ستة آخرين على الأقل، بينهم مسعف بالرصاص الحي.

أوضح شهود عيان أن خمسة مواطنين من الستة الذين استشهدوا، لم تعرف هوياتهم بعد، متأثرين بجروحهم الحرجة، بعد ان استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وحاصرت قوات الاحتــلال مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهروأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها

أهل غزة غزة العدوان الصهيوني الشعب الفلسطيني الاحتلال اقتحام مدينة جنين الشاب الفلسطيني جرائم الاحتلال الصهيونى

الأكثر قراءة

عاجل.. سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

من ضمنها الصدمات العاطفية.. أسباب ظهور خصل شعر بيضاء عند السيدات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس