تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تولوز في الدوري الأوروبي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تولوز في الدوري الأوروبي

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره تولوز على ملعب "البلدي تولوز"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول في الدوري الأوروبي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تولوز في الدوري الأوروبي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز - جويل ماتيب – جاريل كوانساه - كوستاس تسيكيماس.

خط وسط الملعب: هارفي إليوت - واتارو إندو - ماك أليستر.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا - كودي جاكبو - بن دواك.

ويفتقد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في مباراة اليوم لخدمات كلًا من فيرجيل فان دايك وريان جرافنبرخ، حسب ما أكده خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، مُشيرًا إلى نيّته لإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي، والذي قد يشهد أيضًا تواجد نجمنا المصري محمد صلاح على دكة البدلاء.

وكانت مباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد رود"، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 5-1، حيث سجل محمد صلاح الهدف الخامس في الدقيقة 90+3 في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

اقرأ أيضا:

مجلس الزمالك يستقر على إعادة هيكلة قطاع الكرة بالنادى

ترتيب ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط.

بينما يتواجد فريق تولوز حاليًا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلفسانت جيلواز البلجيكي صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يقبع فريق لاسك لينز النمساوي في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.