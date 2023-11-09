الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تتلقى دعوة للمشاركة فى يوم الصحة خلال قمة COP28

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية  والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الدواء العالمية، لبحث سبل استمرار التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية، وبخاصة الرعاية الصحية الخضراء والمستدامة، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب الدكتور أحمد السبكي، في بداية اللقاء، بالدكتور حاتم الورداني، موجهًا إليه الشكر على التعاون الدائم والمثمر مع هيئة الرعاية الصحية، كشريك نجاح، وبما يعزز النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية في تبني مفهوم الدولة الشامل، وذلك بمشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية.

التعاون الاستراتيجي

وبحث اللقاء، منجزات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية الخضراء، بما في ذلك مبادرات المستشفيات الخضراء، ومناقشة آخر تطورات مشروع الرعاية الصيدلانية الخضراء لاستخدام الأدوية ذات البصمة الكربونية الأقل لتعزيز أمن وسلامة صحة المرضى، بالإضافة إلى بحث توقيع بروتوكول تعاون في مجالات الإدارة والتخلص الآمن من النفايات الطبية ذات الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام المستلزمات الصديقة للبيئة، وذلك بما يدعم عمليات التحول الأخضر في الرعاية الصحية والاستدامة البيئية.

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وتطرق اللقاء، إلى منجزات التعاون الاستراتيجي في مجالات مراكز التميز في أقسام القلب وعلاج الأمراض النادرة، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لإطلاق أكاديمية استراكارديو لتدريب أطباء القلب، وتعزيز الرعاية الصحية في مجال أمراض القلب، وإكسابهم المزيد من المهارات والخبرات المهنية والعلمية والتكنولوجية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية هيئة الرعاية في تعزيز فرص التدريب والتعليم الطبي المستمر لضمان تطبيق أحدث الممارسات الطبية العالمية في علاج المرضى داخل منشآتها الصحية.

قمة المناخ القادم COP28

وتلقى الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، دعوة من رئيس شركة الدواء العالمية، للمشاركة في جلسة نقاشية بعنوان "الاستدامة في الصحة الخضراء"، والتي يتم تنظيمها ضمن فعاليات قمة المناخ القادم COP28، والمقرر انطلاقه بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر المقبل.

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وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تلقي هيئة الرعاية الصحية دعوة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في يوم الصحة خلال قمة COP28، لافتًا إلى أن القمة فرصة لاستعراض جهود الدولة المصرية في تبني مبادرات لتعزيز الرعاية الصحية الخضراء والاستدامة البيئية، وإبراز الإنجازات المحققة من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية في هذا الملف، وأهمها حصول عدد من المستشفيات التابعة للهيئة على الاعتراف الدولي كمستشفيات خضراء.

منصة تحاورية عالمية

وأكد السبكي، أهمية المشاركة في قمة المناخ COP28 مشيرًا إلى أنها تمثل منصة تحاورية عالمية، لتعزيز فرص تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الرعاية الصحية الخضراء، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المشاركين بالقمة لإقامة مشروعات صحية خضراء ومستدامة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته باللقاء، وبحث سبل تعميق التعاون في مجال الرعاية الصحية الخضراء، وتعزيز المفاهيم البيئية المستدامة في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، مثمنًا التعاون المسبق بين هيئة الرعاية الصحية وأسترازينيكا لإدخال أول نموذج لمستشفى متنقل أخضر في مصر تمت مشاركته في قمة المناخ COP27.

وأكد السبكي، أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز الرعاية الصحية الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن التعاون المستدام سيسهم في تعزيز الرعاية الصحية وتحقيق تقدم مستدام لصحة وسلامة المجتمع والبيئة.

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
الرعاية الصحية قمة المناخ الإمارات الرعاية الصحية الخضراء الاستدامة البيئية الإعتراف الدولي مستشفيات خضراء

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