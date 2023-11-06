هيئة الرعاية الصحية: انطلاق حملة "أنتِ الأساس" للفحص الطبى الشامل لسيدات جنوب سيناء

الكشف على 500 سيدة في جنوب سيناء بتعاون هيئة الرعاية الصحية ومحافظة جنوب سيناء من خلال حملة "أنتِ الأساس"

"أنتِ الأساس" تقدم خدمات الفحص الطبي الشامل للسيدات من خلال 3 عيادات طبية مجهزة

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن انطلاق حملة "أنتِ الأساس" للفحص الطبي الشامل للسيدات، في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، التي تهدف إلى توفير فحوصات طبية شاملة للسيدات في محافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال بيان الهيئة، تم تنظيم الحملة بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومحافظة جنوب سيناء، وشهدت الحملة حضور الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، وممثلي المجلس القومي للمرأة في المحافظة، كما شهدت إقبالا كبيرا من سيدات المحافظة.

وأوضح بيان الهيئة، استمرت حملة "أنتِ الأساس" للفحص الطبي الشامل للسيدات بمدينة الطور، لمدة ثلاثة أيام، استطاعت خلالها الكشف على 500 سيدة من أهالي جنوب سيناء.

فيما شملت الحملة مجموعة واسعة من الفحوصات الطبية، بما في ذلك قياس كتلة الجسم وكتلة الدهون والعضلات باستخدام جهاز inbody، بالإضافة إلى قياس سكر الدم التراكمي ووظائف الكلى للسيدات فوق سن 45 سنة، وفحص الثدي، وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية للأورام.

ولفت البيان، إلى تنفيذ هذه الفحوصات من خلال 3 عيادات مجهزة بكافة المستلزمات الطبية تمت إقامتها خصيصًا بجوار المستشفى الميداني لهيئة الرعاية الصحية في مدينة الطور، واستهدفت جميع السيدات في سن 18 عامًا فيما فوق، مشيرة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للسيدات المترددات، وذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة لتعزيز حملات الصحة العامة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه البيان، أنه من المقرر أن تواصل الحملة نشاطها حتى نهاية عام 2023 لتغطي جميع أنحاء محافظة جنوب سيناء، من خلال فرق متنقلة، ستجوب كافة وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في جنوب سيناء.