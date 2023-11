الرعاية الصحية: اعتماد البحث العلمى المشارك بالمؤتمر العالمى لطب الأعصاب "WCN 2023"

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن مشاركتها بأكبر مؤتمر عالمي لطب الأعصاب في نسخته الـ26، والذي أقيم في مدينة مونتريال بدولة كندا، وذلك من خلال بحث علمي حول الاعتلال الدماغي الصرعي عند الأطفال.

وأوضح بيان الهيئة، تم اختيار البحث العلمي Epileptic Encephalopathy in Children: Along Road is Being Paved"، كأحد الأبحاث المتميزة والمتقدمة للمشاركة بالمؤتمر ضمن أحدث الأبحاث المبتكرة في مجال طب الأعصاب، حيث تم إعداد البحث من قبل كل من الدكتور أحمد الظاهر عرفات، أستاذ مساعد الأطفال بجامعة كازان روسيا واستشاري طب الأطفال بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد السيد وجيه، مدرس طب الأطفال بكلية الطب واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بهيئة الرعاية الصحية.

اعتماد البحث العلمي

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، في بيانها أن اعتماد البحث العلمي المقدم من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية والمشارك بأكبر مؤتمر في العالم لطب الأعصاب هو إنجاز علمي في إطار رؤية الهيئة للبحث العلمي، وبما يدعم تبادل الأفكار والرؤى وفقًا لأحدث المستجدات الدولية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن فخره بمهارات وقدرات الكوادر والكفاءات البشرية من الأطباء والخبراء العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل عام، مثمنًا كفاءة الأطباء المشاركين في أكبر مؤتمر في العالم لطب الأعصاب بشكل خاص، حيث تعد هذه الإنجازات العلمية للاستشاريين في طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفيات الهيئة بالإسماعيلية إشادة بالتفوق والمهارة العلمية التي يتمتعون بها، وتعكس التزام الهيئة بتطوير وتعزيز القدرات البشرية في القطاع الصحي.

الكفاءات والكوادر الطبية

مشيرًا، إلى حرص الهيئة على تمكين الكفاءات والكوادر الطبية من نشر أبحاثهم العلمية والمتطورة بالمؤتمرات والمؤسسات والجهات المعنية المرموقة عالميًا، وكذلك إعطاؤهم الدعم الكامل ضمن جهود الهيئة لتأسيس حاضنة الأفكار والأبحاث للتطوير، لتبني الأفكار والأبحاث العلمية البناءة والمتميزة في مجالات الرعاية الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، لما لذلك من أثر إيجابي في الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للأفراد، وتحقيق الريادة لمصر وهيئة الرعاية الصحية في مجال الابتكار بالرعاية الطبية والتكنولوجيا الصحية عالميًا.

لافتًا إلى أن البحث العلمي قاطرة التميز التي تقود إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لبناء منظومة صحية قوية تسهم في الابتكار والتطوير، ونجاح مسيرة الدولة في النهوض بقطاع الرعاية الصحية وتحقيق التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.