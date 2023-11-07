الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية ومحافظ بورسعيد يدشنان خط الربط التفاعلي بالعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء، متابعة استعدادات المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، لاستقبال وعلاج الأشقاء الفلسطينين المصابين في أحداث غزة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان المصرية، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهيئة لديها 9 مستشفيات بمحافظة بورسعيد، تقوم من خلالها بتوفير الخدمات والرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة.

درجة الاستعداد القصوى

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات المخصصة للإحالة من التابعة لهيئة الرعاية، إضافة إلى مراجعة توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته، والاطمئنان على الاستعدادات المكثفة للأطقم الطبية، بما يضمن تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمصابين.

هيئة الرعاية الصحية: انطلاق حملة "أنتِ الأساس" للفحص الطبى الشامل لسيدات جنوب سيناء

وأكد السبكي، استعداد منشآت هيئة الرعاية الصحية الكامل للتعامل مع أي أزمات أو تداعيات صحية من الممكن أن تحدث طبقًا لمتطلبات وزارة الصحة، ومشيرًا إلى الاستمرار في تقديم الخدمات والرعاية الصحية بجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفيات هيئة الرعاية بالمحافظات، وذلك بالتوازي مع جهود المشاركة في إدارة أزمة غزة.

وتابع السبكي: نعتز بمشاركتنا مع كافة أجهزة الدولة في أزمة غزة ضمن خطة وزارة الصحة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ولجنة إدارة الأزمة ببذل كل الجهد لضمان توفير خدمات ورعاية صحية عالية الجودة لعلاج مصابي غزة في مستشفيات الهيئة بأعلى مستويات الجودة المقدمة في الخدمة.

خط الربط التفاعلي

ودشنا الدكتور أحمد السبكي واللواء عادل الغضبان، خلال اللقاء، خط الربط التفاعلي بين غرفة عمليات هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغرفة عمليات محافظة بورسعيد، كأول محافظة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد أن استمعا إلى شرح مفصل من الدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بهيئة الرعاية والمشرف العام على متابعة المشروعات الاستراتيجية، حول غرفة إمكانات ومهام غرفة عمليات إدارة الأزمات والطوارئ المتواجدة بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

txt

وفد مؤسسة الرعاية الصحية السويدية «سويدش كير» يزور منشآت الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن منظومة الربط التفاعلي إضافة كبيرة لخطة تطوير منظومة الرعاية الصحية التى بدأت في إقليم القناة ويجنى ثمارها المواطن، ومشيرًا إلى أنها أكدت على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في الإصلاح الصحي، وتعظيم قدرات الدولة المصرية في التعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ من خلال توظيف التكنولوجيا والاتصالات بالشكل الذى يتيح التواصل والتدخل السريع، وبما يضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.

رعاية متميزة لمصابي غزة

ومن جانبه، قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خالص الشكر والتقدير لهيئة الرعاية الصحية وأطقمها الطبية لما لمسه من تقديم رعاية متميزة لمصابي غزة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظة، والذي شهده خلال زيارته صباح يوم السبت الماضي للمستشفيات التابعة للهيئة في بورسعيد، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي صمام الأمان الصحي المصري في إقليم القناة.

وتابع اللواء عادل الغضبان: أن الاستثمار الذي تم في الرعاية الصحية في إقليم القناة ظهرت أهميته الاستراتيجية في إدارة الأزمات.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الرعاية الصحية بورسعيد محافظ بورسعيد رعاية متميزة المنشآت الصحية إقليم القناة إدارة الازمات تداعيات صحية التأمين الصحي الشامل

مواد متعلقة

«الصحة» تنظم ورشة عمل حول الرسائل التوعوية الجديدة لرفع الوعي بالقضايا السكانية

الدواء المصرية تستقبل وفدًا من هيئة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية

هيئة الدواء المصرية تشارك في الاجتماع النصف سنوي للمجلس التنسيقي الدولي بدولة التشيك

الدواء: دورة تدريبية للصيادلة للتعريف بمأمونية المستلزمات الطبية

الرعاية الصحية: اعتماد البحث العلمى المشارك بالمؤتمر العالمى لطب الأعصاب "WCN 2023"

نقيب التمريض:النقابة زارت 20 محافظة خلال شهرين لدعم "الرئيس" والوقوف على تحديات المهنة

«الصحة»: استحداث بروتوكولات علاجية وأدوية حديثة فى منظومة العلاج على نفقة الدولة

لليوم الثانى.. وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى أحداث غزة للعلاج بمصر

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

توقعات بأمطار رعدية اليوم

"ظهرت بملابس شفافة وعارية".. أنوش تنتظر قرار المحكمة على حكم حبسها 3 سنوات

زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته: صرفت كل فلوسها على التخسيس والليزر

شبكة أمريكية تكشف: كيف عزلت إسرائيل الولايات المتحدة وأوروبا عن العالم؟

بعد قليل.. حلف اليمين القانونية لـ21 مندوب جدد بمجلس الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية ؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر