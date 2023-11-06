وفد مؤسسة الرعاية الصحية السويدية «سويدش كير» يزور منشآت الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد

استقبلت هيئة الرعاية الصحية، وفد رفيع المستوى من مؤسسة الرعاية الصحية السويدية سويدش كير «Swedish care»، والمتخصصة في مجال التطبيب عن بعد، وذلك بمحافظة بورسعيد أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

تأتي الزيارة في إطار حرص الهيئة على نقل أفضل الخبرات وأحدث التكنولوجيات الدولية المتقدمة في مجال التطبيب عن بُعد إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بما يضمن تحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

واستهلت الزيارة، باجتماع بمقر فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، تم خلاله استعراض التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، ومحاور عمل الهيئة المختلفة، وآليات الرقمنة وميكنة خدمات منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، وإدارة الأقسام المختلفة والعمليات رحلة المريض بطريقة آمنة ومميكنة بالكامل، تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، فضلًا عن استغلال آليات التطبيب عن بعد، للربط بين منشآت الهيئة وخاصة في المناطق البعيدة والمحافظات النائية، وهو ما ييسر على المنتفع الحصول على الخدمة الطبية المتكاملة ووفق أعلى معايير الجودة العالمية، وما تم استغلاله بالفعل بمؤتمر للمناخ Cop27، لتقديم الاستشارات الطبية في كافة التخصصات الطبية للوافدين وخصوصًا النادر منها.

وتابعت الزيارة، بتفقد وحدة صحة أسرة بورفؤاد ثان كنموذج لمنشآت الرعاية الأولية، التي تقدم خدمات طب الأسرة للمنتفعين بالتغطية الصحية الشاملة، وتم التعرف على رحلة المريض داخل المنشأة، بدءًا من الحجز عبر الكول سنتر المجاني مرورًا بمراحل تلقيه الخدمة الطبية داخل المنشأة حتى مرحلة الكشف وصرف العلاج، وصولًا إلى تقييمه لمستوى الخدمة الطبية من خلال الشاشات الذكية بالمنشأة والتي تضمن تقييم مستوى الخدمة والمنشأة ومقدم الخدمة، عم طريق الاستبيانات الذكية، بما يضمن الوصول لأعلى درجات رضاء المنتفعين عن الخدمة.

واختتمت الزيارة بالتعرف على كافة الخدمات التي يتم تقديمها بالأقسام المختلفة بمستشفى الحياة بورفؤاد، والإطلاع على خدمات التطبيب عن بُعد، والتي تدعم الخدمات التشخيصية الذكية، عن طريق الاستعانة بأطباء واستشاريين ذوي خبرة لخدمة المنتفعين بكافة محافظات المرحلة الأولى لمشروع التغطية الصحية الشاملة، وربط المنشآت الصحية التابعة للهيئة من مراكز ووحدات طب أسرة ومستشفيات ببعضها البعض عن طريق شبكة إلكترونية، بما يتيح التواصل مع الخبراء المتخصصين لأخذ استشاراتهم ومشاركتهم في علاج الحالات، واستغلالها بالمحافظات النائية والبعيدة.

وأعربت الهيئة، عن فخرها بإشادة وفد مؤسسة الرعاية الصحية السويدية «سويدش كير» بإمكانات الهيئة واستراتيجيتها الرامية إلى الإطلاع على كل ماهو جديد في مجال الرعاية الصحية، والاستفادة من التجارب العالمية ونقل آخر المستجدات، وتطويعها بما يتوافق مع نظام التغطية الصحية الشاملة، وبما يتواءم مع سيكولوجية المواطن المصري، وهو ما يعزز في النهاية جودة الرعاية الصحية.

هذا، وقد شمل وفد مؤسسة الرعاية الصحية السويدية سويدش كير «Swedish care»، السيد ماجنوس نوربيرج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سويدش كير، والسيدة جريس بان المدير التنفيذي للعمليات، والسيد روبرت مورهيد اخصائي الأنظمة الصحية، السيد أدريان صفعي، مستشار، بیزنس سویدن، السيدة فاطمة الداوود، مستشارة، بيزنس سويدن، السيد خالد عبد الوهاب، مسؤول قطاع الأعمال والتعاون التجاري، بسفارة السويد بالقاهرة.

وكان في استقبالهم كل من الدكتور أحمد حسن سالم نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور مازن علاء الدين، مسؤول ملف التعاون الدولي بهيئة الرعاية الصحية، «د.لميس خشبة، د.ندى الششتاوي» أعضاء المكتب الفنى برئاسة الهيئة، ومن فرع بورسعيد، الدكتورة إيمان عبدالهادي مدير إدارة الإعلام والدكتور يوسف السلكاوي مسؤول التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالفرع، والدكتور محمود جمال مدير الأقسام الطبية المساعدة بمستشفى الحياة بورفؤاد.

