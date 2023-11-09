الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الأونروا": تسليم إمدادات طبية محدودة لمُجمع الشفاء بغزة رغم مخاطر القصف

أونروا
أونروا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، عن أنها قامت بتيسير تسليم إمدادات طبية طارئة وأدوية إلى مجمع "الشفاء" الطبي في مدينة غزة. 

وذكرت "الأونروا" ومُنظمة الصحة العالمية، في بيان مُشترك، أنه تم تسليم الإمدادات الطبية رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها موظفوها وشركاؤها في مجال الصحة بسبب القصف المُستمر في غزة. 

 المرة الثانية التي يتم فيها تسليم الإمدادات المنقذة للحياة إلى المستشفى منذ تصعيد العدوان

 وأوضحت أن هذه المرة الثانية فقط التي يتم فيها تسليم الإمدادات المنقذة للحياة إلى المستشفى منذ تصعيد العدوان وبدء الحصار الشامل على غزة، حيث قامت في 24 أكتوبر منظمة الصحة العالمية بتسليم الإمدادات الطبية إلى المستشفى وسط حالة من انعدام الأمن الشديد. 

 

إقلاع الطائرة الـ16 من الجسر الجوى الكويتى متجهة إلى مطار العريش لإغاثة غزة

 

txt

جوتيريش: تحول قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال.. ويحذّر من خطورة الأوضاع هناك

كميات المساعدات لا تزال غير كافية 


وأوضح البيان أن الكميات التي تم تسليمها لا تزال غير كافية للاستجابة للاحتياجات الهائلة في قطاع غزة، مبينًا أن الأوضاع الطبية في مستشفى الشفاء الذي يعتبر أكبر مستشفى في قطاع غزة وإحدى أقدم المؤسسات الصحية الفلسطينية، كارثية.

وأشار إلى أنه يوجد حاليًا مريضان تقريبًا لكل سرير متاح، وقسم الطوارئ والعنابر مكتظ، ما يتطلب من الأطباء والعاملين في المجال الطبي معالجة الجرحى والمرضى في الممرات وعلى الأرض وفي الهواء الطلق. ويتزايد عدد الجرحى كل ساعة، فيما يعاني المرضى من آلام هائلة وغير ضرورية مع نفاد الأدوية والمسكنات، إضافة إلى ذلك، لجأ عشرات الآلاف من النازحين إلى مواقف السيارات وساحات المستشفى. 

الأطباء والمُمرضون وغيرهم من العاملين بحاجة إلى مزيد من الدعم

وشدد البيان على أن الأطباء والمُمرضين وغيرهم من العاملين بحاجة إلى مزيد من الدعم، ولا يمكن، ولا ينبغي، عزل المناطق الشمالية من غزة أو حرمانها من إيصال المساعدات الإنسانية. ولا يمكن حرمان المرضى هناك من الرعاية الصحية التي يحق لهم الحصول عليها ويحتاجون إليها بشكل عاجل، ويجب أن تصل المساعدات إلى قطاع غزة بأكمله.

ولفت إلى أن المرافق الطبية تنفد من الإمدادات والوقود، وحتى الآن، لم يسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة، بما في ذلك إلى مستشفى الشفاء منذ أكثر من شهر.

وجددت "أونروا" ومنظمة الصحة العالمية نداءهما العاجل من أجل إيصال الوقود إلى الوكالات الإنسانية في قطاع غزة وبدون الوقود، لن تتمكن المُستشفيات والمرافق الأساسية الأخرى مثل محطات تحلية المياه والمخابز من العمل، ومن المؤكد أن المزيد من الناس سيموتون نتيجة لذلك. 

أونروا غزة تسليم إمدادات طبية محدودة م نظمة الصحة العالمية الحصار

مواد متعلقة

مصر تستضيف النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية غدا

دراسة بيئية: النفايات البلاستيكية تخرج عن نطاق السيطرة فى إفريقيا

إقلاع الطائرة الـ16 من الجسر الجوى الكويتى متجهة إلى مطار العريش لإغاثة غزة

حملة اعتقالات إسرائيلية فى الضفة الغربية

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. وتراجع اليورو والإسترليني

اليوم الـ33 للحرب على غزة.. تواصل القصف وسقوط عشرات الشهداء والجرحى

الكرملين: زيارة بوتين إلى كازاخستان لا ترتبط بعلاقات أستانا الدولية الأخرى

الهلال الأحمر: استشهاد 4 مسعفين وإصابة 25 وتدمير 14 سيارة إسعاف فى غزة

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة 

انطلاق أولى رحلات الجسر الجوى السعودى إلى قطاع غزة

اليوم.. الحكم على يحيى حسين فى "نشر وإذاعة أخبار كاذبة"

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

"فوى فوى فوى" و"وش فى وش" يسيطران على إيرادات السينما مع نهاية الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

شهيدان برصاص جيش الاحتلال فى بيت لحم والخليل

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء