الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم الـ33 للحرب على غزة.. تواصل القصف وسقوط عشرات الشهداء والجرحى

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. 

وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من مدينة غزة استهدفت عددًا من المنازل والشقق السكنية المأهولة، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين في صفوف المواطنين، خصوصًا في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبر والنصر والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية، نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة. 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوقع المزيد من الشهداء

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلًا في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين، وجرى انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف طيران حربي إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض. 
وأصيب عدد من الأشخاص عقب استهداف جنوب الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في محيط جامعة القدس المفتوحة بحي النصر شمال غرب مدينة غزة. 
واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلًا شرق مُخيم جباليا، حيث وصل 9 شهداء وعدد من الجرحى لمستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 
وفي بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، قصفت طائرات حربية إسرائيلية عددًا من منازل المواطنين وأوقعت شهداء ومصابين. 
ويتواصل القصف الصاروخي والمدفعي العنيف في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفًا المزيد من الضحايا والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ودمارًا كبيرًا في الأماكن المستهدفة.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل قائد عسكري في صفوفه خلال اشتباكات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية فجر اليوم في شمال قطاع غزة.

فيما أعلن، منذ قليل، عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة.

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