نبيل فهمى: إسرائيل تخطط دائمًا لتخفيض التكدس السكانى العربى فى فلسطين

تحدث السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، عن الأحداث الدائرة في قطاع غزة والموقف الدولي منها، قائلًا إن موقف الدول العربية يؤكد رفض العدوان الإسرائيلي على غزة، وبالأخص الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ عقود.



وأضاف فهمي، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة dmc، أن مصر لطالما تميزت نسبيًا بحضارتها وثقافتها، لا بالعنصر المادي، كما أن الإسهام الفكري المصري قديمًا كان أكثر غزارة وتأثيرًا من وقتنا الحالي.



واستكمل: "ما نشهده حاليًا في قطاع غزة أو الضفة الغربية مخطط إسرائيلي قديم لتخفيض التكدس السكاني العربي في فلسطين".