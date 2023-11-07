الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيل فهمى: إسرائيل تخطط دائمًا لتخفيض التكدس السكانى العربى فى فلسطين

السفير نبيل فهمي
السفير نبيل فهمي

تحدث السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، عن الأحداث الدائرة في قطاع غزة والموقف الدولي منها، قائلًا إن موقف الدول العربية يؤكد رفض العدوان الإسرائيلي على غزة، وبالأخص الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ عقود.

وأضاف فهمي، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة dmc، أن مصر لطالما تميزت نسبيًا بحضارتها وثقافتها، لا بالعنصر المادي، كما أن الإسهام الفكري المصري قديمًا كان أكثر غزارة وتأثيرًا من وقتنا الحالي.

واستكمل: "ما نشهده حاليًا في قطاع غزة أو الضفة الغربية مخطط إسرائيلي قديم لتخفيض التكدس السكاني العربي في فلسطين".

السفير نبيل فهمي وزير الخارجية قطاع غزة العدوان الإسرائيلى القضية الفلسطينية أسامة كمال مساء dmc طالما تميزت نسبيا بحضارتها وثقافتها لا بالعنصر المادي كما أن الإسهام الفكري ا الضفة الغربية مخطط إسرائيلي

الأكثر قراءة

نص أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق بالزمالك

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

هل يتم إلغاء الانتخابات الرئاسية؟.. محمد الباز يجيب

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟