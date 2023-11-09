أميرة نبيل لـ"المانشيت": خصصنا عددا ورقيا فى "إعلام القاهرة" عن غزة

قالت أميرة نبيل، المعيدة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن العام الحالي شهد عددًا خاصًا لمجلة "صوت الجامعة" الصادرة عن قسم الصحافة بكلية الإعلام، والذي سلط الضوء على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت نبيل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي عبر قناة CBC، أنها تولت مسؤولية الإشراف على هذا العدد الذي حمل عنوان "كتفي في كتفك"، برفقة الدكتورة أمنية يحيى، المدرس المساعد بقسم الصحافة.



وأضافت: "العدد اعتمد على العمل الميداني لأعضاء فريق المجلة من طلاب الكلية، والذين أجروا معايشات داخل قوافل التبرع بالدم لأهالي غزة، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تواصلوا مع الأهالي والأطباء في القطاع لرصد حجم المجازر المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".