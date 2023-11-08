بسبب الشبورة.. إغلاق الطريقين الصحراوى والدولى بالإسكندرية 4 ساعات غدًا

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



ونوهت، في بيان لها مساء اليوم، أنه سيتم إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي، غدًا الخميس 9 نوفمبر في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، كما تهيب بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.



ملء الخزان الرئيسي للغاز بالمحمدية وأبوقير



وكانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم، عن أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون جاس، قد أوضحت أنه سيتم اليوم الأربعاء 8 نوفمبر اعتبارًا من الساعة 11 مساءً، ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطتي تخفيض الضغط (المحمودية- أبوقير)، وإضافة رائحة الغاز المعروفة، الأمر الذي يترتب عليه انبعاث رائحة غاز قد تشعر بها المناطق المحيطة.

وأهابت الشركة بأهالي المناطق المجاورة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، موضحة أن إضافة رائحة الغاز هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيًا، وتؤكد أن هذه الأعمال تتم بأعلى معايير للجودة والسلامة، وفي حالة وجود أي استفسار يتم الاتصال على 129.