لليوم الثانى.. إغلاق الطريقين "الصحراوى والدولى" من 4 فجرًا حتى وضوح الرؤية بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، عن استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت المحافظة، أنه لليوم الثاني سيتم إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، غدا الثلاثاء 7 نوفمبر في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وتهيب المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وكانت قد أغلقت محافظة الإسكندرية اليوم وفق تحذيرها أمس الطريقين الصحراوي والدولي لكثافة الشبورة المائية التي تستمر اليوم الثالث، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، مما يسببه الضباب الكثيف من صعوبة الرؤية لقائدي السيارات على الطرق السريعة.