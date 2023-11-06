الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثانى.. إغلاق الطريقين "الصحراوى والدولى" من 4 فجرًا حتى وضوح الرؤية بالإسكندرية

شبورة
شبورة

أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، عن استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت المحافظة، أنه لليوم الثاني سيتم إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، غدا الثلاثاء 7 نوفمبر في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وتهيب المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وكانت قد أغلقت محافظة الإسكندرية اليوم وفق تحذيرها أمس الطريقين الصحراوي والدولي لكثافة الشبورة المائية التي تستمر اليوم الثالث، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، مما يسببه الضباب الكثيف من صعوبة الرؤية لقائدي السيارات على الطرق السريعة.

محافظة الاسكندرية الهيئة العامة للارصاد كثافة الشبورة المائية الاسكندرية الصحراوي الطريق الدولي

مواد متعلقة

محافظة الإسكندرية: إغلاق الطريقين "الصحراوى" و"الدولى" بسبب كثافة الشبورة المائية

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

عودة 100 مصرى من قطاع غزة نتيجة جهود مكثفة

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

طوفان الأقصى: كيف خدعت حماس إسرائيل قبل الهجوم بـ 18 شهرًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر