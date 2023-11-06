استجابة للمواطنين.. محافظ الإسكندرية: توزيع 170 صندوق قمامة فى 5 أحياء

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم توزيع 170 صندوق قمامة سعة 1 متر و350 سلة على أعمدة الإنارة في 5 أحياء (منتزة أول، وحي منتزه ثان، والعجمي، وحي غرب، وحي وسط)، استجابة لمطالب المواطنين فيما يختص بدعم منظومة النظافة.

وأضاف اللواء محمد الشريف، أن شركة نهضة مصر للخدمات البيئية برئاسة حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قامت خلال شهر أكتوبر برفع 124 ألف طن مخلفات صلبة، و435 طن مخلفات طبية من المنشآت والمراكز الطبية، بالإضافة إلى رفع المخلفات المتراكمة بالمحطة الوسيطة بمحرم بك ونقلها إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.

وضع صناديق قمامة في المناطق التي كثرت منها شكاوى المواطنين



هذا وقد وجه المحافظ رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر بالاستجابة لمطالب المواطنين وخاصة التي تختص برفع كفاءة منظومة النظافة، ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أولًا بأول وتنظيف محيط المدارس بشكل دوري ومستمر، ووضع صناديق قمامة في المناطق التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

وفي سياق آخر، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لإقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية عليها، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق لتقديم كافة التسهيلات لإقامة الفعاليات الرياضية بالشكل الذي يليق بمحافظة الإسكندرية.



هذا وأعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته وفخره بتأهل منتخبنا الوطني المصري لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية؛ والتي ستُقام بالإمارات في شهر فبراير المقبل، متمنيًا التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال البطولة.

ومن جانبه؛ أشار الدكتورمحمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى أن معسكر تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بدأ أمس ومن المقرر له أن يستمر حتى 11نوفمبر الجاري بشاطئ سيد درويش المجاني بحي الجمرك، لافتًا إلى أن الدعوة مفتوحة للجميع لحضور التدريب وتشجيع المنتخب المصرى.

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